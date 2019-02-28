Боевики 10 раз обстреляли ВСУ и нарвались на ответку: теперь считают потери

"Жарко" было под Мариуполем, на Светлодарской дуге и у Попасной

Facebook 93-й ОМБР ВСУ "Холодный Яр".

Боевики 10 раз обстреляли ВСУ и нарвались на ответку: теперь считают потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/933/387/5c5933387b4a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/933/387/5c5933387b4a3.jpg 2019-02-28T19:07:09+02:00 Украина "Жарко" было под Мариуполем, на Светлодарской дуге и у Попасной

На Донбассе с начала суток оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских войск, потерь среди бойцов Объединенных сил по состоянию на 18:00 нет.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

"С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции наших войск, применив 12 раз вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями, и израсходовав 111 снарядов и мин калибра 122, 120 и 82 мм", – говорится в сводке.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял украинские опорные пункты:

из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино;

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское;

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Водяное;

дважды из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем – вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм – вблизи села Троицкое;

из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Шумы;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, 27 февраля на Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери . В ходе боевых действий ранения получил украинский военнослужащий.



Сутками ранее, 26 февраля боевики получили жесткую "ответку" от ВСУ – были ранены девять оккупантов . В ходе боевых действий получили ранения трое украинских военнослужащих.

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