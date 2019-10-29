Боевики атакуют, отвода войск – нет: в ООС прояснили ситуацию в Золотом

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Сегодня стало известно о начале отвода войск в Золотом, хотя военные и не подтверждают этого. Однако украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что противник продолжает нарушать режим тишины. Об этом говорится в сообщении штабе Объединенных сил.

В СЦКК отмечают, что поддерживаемые Россией боевики, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения №2, вчера, 28 октября, пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2, оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства. Стоит отметить, что украинской стороной приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью – безопасность на указанных участках разведения", – говорится в сообщении.

В свою очередь начальник пресс-центре штаба ООС Андрей Агеев в комментарии "Укринформу" опроверг начало отвода войск в Золотом, о чем говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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"Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования (командования ООС – ред.) никакой информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится", – отметил он.

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Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск также были вооруженные провокации. Кроме того, президент Украины ранее говорил, что процесс разведения войск должен проходить одновременно в Золотом и Петровском, а не по отдельности.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно договоренностям в Минске разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

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