Боевики "Л/ДНР" готовили несколько терактов в Украине: Баканов сообщил детали

За последние полгода сотрудники Службы безопасности Украины предупредили несколько террористических актов, которые планировали представители так называемых "Л/ДНР". Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, который ранее отчитался о 100 днях работы в СБУ, передает пресс-служба ведомства.

"Главная задача спецслужбы – ловить не мелких мошенников, а заботиться о национальной безопасности страны. И наши результаты как раз подтверждают действенность новых подходов. Были попытки устроить террористические акты? Конечно. Их нейтрализовали? Да", – сказал Иван Баканов.

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"Например, 5 лет лишения свободы получил гражданин, который планировал взрыв в жилом массиве Запорожья. А в начале этого года в Харькове предотвратили покушение на украинского разведчика. Преступник хотел не просто убить военного, но нанести максимальный вред другим людям. Поэтому заложил взрывчатку прямо в подъезде многоквартирного дома. Представляете количество возможных жертв?", - подчеркнул глава СБУ.

Как отмечается, всего за последние полгода СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности. 34 – по факту создания террористической организации, 14 – по признакам совершения террористической действия.

Напомним, на днях СБУ задержала главу агентурной сети российских спецслужб в Украине.

Задержание СБУ

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