СБУ задержала главу агентурной сети российских спецслужб в Украине: фото и видео

Служба безопасности Украины, которая ранее накрыла российскую "ботоферму", задержала во время пересечения государственной границы руководителя агентурной сети российских спецслужб – украинского гражданина, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач. Контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ (Главное управление Генштаба России) при выезде на временно оккупированных территориях Луганщины. Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются на Волыни", – говорится в сообщении.

Задержание СБУ

Как отметили в СБУ, задержанный по заданию куратора привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.

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"Они имели возможность собирать актуальные сведения по обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию в отношении участников АТО/ООС на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводят неотложные обыски по месту жительства членов агентурной сети.

"Решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения", - отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить гражданина России, который пытался подорвать машину разведчиков.

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