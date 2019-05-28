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Боевики "ЛНР" что-то замышляют: стягивают силы на Стахановско-Алчевский выступ

28 мая, 04:30

Оккупанты активно насыщают передний край дополнительными огневыми средствами

Фото: Getty Images

Командование т.наз. "2-го армейского корпуса ЛНР" продолжает лихорадочную активность в Стаханово-Алчевском выступе, укрепляя и усиливая его фланговые участки.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Первомайска, Калиново-Борщеватого, Калиново, Веселогоровки оккупанты активно насыщают передний край дополнительными огневыми средствами (в основном крупнокалиберными пулеметами, ПТРК и станковыми гранатомётами), проводят минирование отдельных участков местности, оборудуют скрытые позиции во втором эшелоне обороны, в том числе — в виде оборудованных ВОП и РОП (взводные и ротные опорные пункты).

В этом же районе фиксируется не менее трех мобильных огневых групп оккупантов с 120-мм миномётами. Северо-восточнее и западнее Кадиевки (быв. Стаханов), отмечается "кочующая" батарея 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30/30А, которая периодически открывает огонь по передовым позициям Объединенных сил в районе Попасной и южнее. На противоположном фланге — по линии Голубовское — Сентяновка — Хорошее (расположенных южнее трассы Бахмутка) – оккупанты оборудовали сеть опорных пунктов и заминировали, в том числе противотанковыми минами, целый ряд участков.

Кроме того, через Белое оккупанты перекатом в несколько приёмов перебросили танковый батальон — до 30 единиц танков – в течение нескольких дней на полигон в районе Шимшиновки. Также фиксировалась переброска вместе с танками не менее 10 единиц автотранспорта, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук рассказал, как боевики выдали серьезную проблему в "армии ДНР" .

Кроме того, военный эксперт рассказал, как боевики развалили медицину в "Л/ДНР" .


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Тег танки, стаханов, Алчевск, Тымчук, танки боевиков , бахмутка, боевики Донбасса

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