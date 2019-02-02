Боевики на Донбассе обстреляли ритуальный автобус на кладбище

Лишь чудом пули не задели пассажиров, провожавших покойника в последний путь

Фото: Pixabay

Боевики на Донбассе обстреляли ритуальный автобус на кладбище //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5c2/fe6/5c55c2fe6f72c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5c2/fe6/5c55c2fe6f72c.jpg 2019-02-02T18:19:00+02:00 Украина Лишь чудом пули не задели пассажиров, провожавших покойника в последний путь

В субботу днем, 2 февраля, в поселке Чермалык Донецкой области, находящегося вдоль линии разграничения, проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище из стрелкового оружия со стороны оккупированных территорий был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с соответствующими опознавательными знаками на бортах. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Отмечается, что было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса.

По прибытии на кладбище гроб с покойником и трех гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле.

Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.

Уже после этого вооруженные формирования Российской Федерации некоторое время обстреливали кладбище, отмечается в сообщении.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли группу ремонтников, которые планировали возобновить поставки газа в населенные пункты Марьинского района.

Тем временем наблюдатели продолжают фиксировать скопление техники оккупационных войск – ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков неподалеку от Донецка и Луганска.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики на Донбассе обстреляли ритуальный автобус на кладбище". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...