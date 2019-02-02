Боевики на Донбассе обстреляли ритуальный автобус на кладбище
Лишь чудом пули не задели пассажиров, провожавших покойника в последний путь
В субботу днем, 2 февраля, в поселке Чермалык Донецкой области, находящегося вдоль линии разграничения, проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище из стрелкового оружия со стороны оккупированных территорий был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с соответствующими опознавательными знаками на бортах. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
Отмечается, что было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса.
По прибытии на кладбище гроб с покойником и трех гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле.
Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.
Уже после этого вооруженные формирования Российской Федерации некоторое время обстреливали кладбище, отмечается в сообщении.
Напомним, на Донбассе боевики обстреляли группу ремонтников, которые планировали возобновить поставки газа в населенные пункты Марьинского района.
Тем временем наблюдатели продолжают фиксировать скопление техники оккупационных войск – ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков неподалеку от Донецка и Луганска.
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