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Боевики на Донбассе обстреляли ритуальный автобус на кладбище

Вчера, 18:19

Лишь чудом пули не задели пассажиров, провожавших покойника в последний путь

Фото: Pixabay
Боевики на Донбассе обстреляли ритуальный автобус на кладбище //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5c2/fe6/5c55c2fe6f72c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5c2/fe6/5c55c2fe6f72c.jpg Украина Лишь чудом пули не задели пассажиров, провожавших покойника в последний путь

В субботу днем, 2 февраля, в поселке Чермалык Донецкой области, находящегося вдоль линии разграничения, проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище из стрелкового оружия со стороны оккупированных территорий был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с соответствующими опознавательными знаками на бортах. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Отмечается, что было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса. 

По прибытии на кладбище гроб с покойником и трех гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле. 

Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.

Уже после этого вооруженные формирования Российской Федерации некоторое время обстреливали кладбище, отмечается в сообщении.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли группу ремонтников, которые планировали возобновить поставки газа в населенные пункты Марьинского района.

Тем временем наблюдатели продолжают фиксировать скопление техники оккупационных войск – ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков неподалеку от Донецка и Луганска.

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Тег кладбище, обстрелы, война на донбассе, СЦКК

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