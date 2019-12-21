Боевики на Донбассе применили лазерное оружие: ВСУ несут потери

Украинские военные вели наблюдение за передовой, когда противник применил лазеры

Фото: Facebook "Вернись живым"

В пятницу, 20 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Четыре обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" :

вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;

неподалеку от Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов;

рядом с населенным пунктом Шумы – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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у Крымского – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды рядом с населенным пунктом Невельское – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

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у Славного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Каменки – из гранатометов различных систем;

вблизи шахты Бутовка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Васильевка – из стрелкового оружия.

Также сообщается, что 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптический устройство получило поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.

С начала текущего дня периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, сутками ранее, 19 декабря, боевики на Донбассе всего один раз обстреляли позиции ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

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