Боевики нарушили договоренности по отводу сил: ОБСЕ заметила "Грады" под Краснолучском

На неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода

Фото: osce.org

Боевики на Донбассе, которые ранее обстреляли участок разведения сил возле Золотого, теперь нарушают линии отвода вооружений. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

"22 октября, СММ (наблюдательная миссия) ОБСЕ обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 19 октября, около населенного пункта Краснолучский, что на Луганщине, БПЛА (беспилотный летающий аппарат) СММ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а вблизи населенного пункта Терновое, что в Донецкой области – 2 самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", – говорится в сообщении.

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Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вооружение боевиков размещенного без нарушения линий отвода, но за пределами оговоренных мест хранения.

"Так, 19 октября, на основе доступных данных воздушного наблюдения, у Круглика, выявлено 26 танков (неустановленного типа), у населенного пункта Мирное – 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 18 танков (неустановленного типа), 9 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" и 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". У населенного пункта Хрустальный обнаружено 10 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б"и 8 единиц буксируемых орудий калибра 152 мм 2А36 "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Терновое выявлено 8 танков Т-72", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 22 октября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще трое – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

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