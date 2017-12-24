Боевики нарушили перемирие: снайпер убил бойца ВСУ

Сегодня, 08:36

Действия противника свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, считают в штабе АТО

Снайпер боевиков. Фото: AFP
Снайпер боевиков. Фото: AFP

Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе, три раза сорвав режим прекращения огня за прошедшие сутки, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, боевики вчера днем цинично обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. В штабе АТО считают, что такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня.

Из-за агрессивных действий боевиков украинские военные понесли потери. В результате огня вражеского снайперского погиб один военнослужащий ВСУ. Он получил ранения несовместимые с жизнью в районе Светлодарской дуги.

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На протяжении прошедших суток зафиксировано три факта нарушения перемирия со стороны боевиков.

В штабе АТО напоминают, что украинские военные обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.

Как сообщалось, накануне перемирия, 22 декабря, боевики 22 раза нарушили режим тишины, из-за чего украинские военные понесли потери. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Напомним, с 23 декабря вступило в силу "новогоднее" перемирие, о котором на днях удалось договориться на переговорах в Минске.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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