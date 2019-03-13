Боевики обострили ситуацию на Донбассе и потеряли шесть человек убитыми и ранеными
Жарко было в районе Авдеевки, у Павлополя и Крымского
12 марта российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, трижды применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск были обстреляны два раза:
- из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе села Павлополь;
- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у города Авдеевка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Крымское.
Потерь среди наших защитников нет.
По данным разведки, 12 марта два оккупанта ликвидированы и четверо – ранены.
С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении штаба ООС.
Сутками ранее, 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе города Авдеевка под Донецком .
А 10 марта, на Донбассе пророссийские боевики соблюдали "весеннее перемирие". Ни одного вражеского обстрела не зафиксировано.
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