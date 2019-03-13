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Боевики обострили ситуацию на Донбассе и потеряли шесть человек убитыми и ранеными

Сегодня, 07:06

Жарко было в районе Авдеевки, у Павлополя и Крымского

Facebook 24 ОМБр ВСУ имени короля Данила
Facebook 24 ОМБр ВСУ имени короля Данила.
Боевики обострили ситуацию на Донбассе и потеряли шесть человек убитыми и ранеными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f4/eba/5c87f4eba3efb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f4/eba/5c87f4eba3efb.jpg Украина Жарко было в районе Авдеевки, у Павлополя и Крымского

12 марта российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, трижды применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск были обстреляны два раза:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе села Павлополь;
  • из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Крымское.

Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, 12 марта два оккупанта ликвидированы и четверо – ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении штаба ООС.

Сутками ранее, 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе города Авдеевка под Донецком .

А 10 марта, на Донбассе пророссийские боевики соблюдали "весеннее перемирие". Ни одного вражеского обстрела не зафиксировано.

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Тег перемирие, провокации, авдеевка, перемирие на востоке Украины, Павлополь, режим тишины, Крымское, режим прекращения огня, боевики Донбасса, ООС

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