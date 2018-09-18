ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник в полтора раза снизил число ударов

За прошлые сутки, 17 сентября, ситуация на Донбассе имела признаки к снижению огневой активности противника и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник два раза применил запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, за прошлые сутки враг обстреливал наши позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил у Лебединского. Опорные пункты наших войск у Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, за прошлые сутки один боевик уничтожен и еще один ранен.

С начала текущих суток противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил. Все обстрелы зафиксированы на Мариупольском направлении, где враг обстрелял наши опорные пункты в районе Лебединского и Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, сутками ранее, 16 сентября, боевики на Донбассе до 30-ти увеличили число обстрелов и понесли потери - три оккупанта были уничтожены и трое были ранены. Особенно "жарко" было под Донецком и на Мариупольском направлении.

15 сентября боевики ударили из минометов и БМП: получили ответку и понесли тяжелые потери – пятеро террористов были уничтожены, еще один – ранен.