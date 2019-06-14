Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ

14 июня, 04:30

Участились попытки просачивания ДРГ в "серую" зону

Фото: Минобороны РФ

В последнее время командование т.наз. "1-го армейского корпуса ДНР" активно пополняло запасы топлива и боеприпасов 3-й омсбр и 11-го омсп. Фиксировалось активное движение автотранспорта со снабжением на Горловку и Макеевку, по 6-8, иногда до 10 грузовых машин  типа "Урал" или КамАЗ.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, значительную активность оккупанты проявляют в районе Горловки и на Мариупольском направлении. Южнее Новолуганского и в районе Гольмовского отмечается усиление дополнительными огневыми средствами (прежде всего миномётами и ПТРК) передовых позиций оккупантов.

В район Саханки противник подтянул дополнительно батарею 120-мм минометов для обстрелов позиций ОС у Водяного и северо-западнее Широкино, также в этом районе отмечается возросшая активность войсковой разведки оккупантов (многочисленные случаи попыток инфильтрации в "серую" зону ДРГ и внезапных обстрелов передовых позиций ОС, под прикрытием огня миномётов и артиллерии), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса от Попасной и до Азова .

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе боевики атакуют из "запрещенной" зоны .


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Мариуполь, горловка, Тымчук, широкино, обострение, боевики Донбасса

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики обстреляли украинских солдат под Новотроицким

10 июня, 19:34

Позиции ВСУ были атакованы из гранатометов и стрелкового оружия

Серьезное обострение на Донбассе: противник бил 30 раз, ВСУ несут тяжелые потери

8 июня, 07:34

Боевики нагнетают обстановку на Светлодарской дуге и под Донецком

Ночной бой на Светлодарской дуге: штаб ООС уточнил число потерь украинских военных

8 июня, 07:14

Боевики провели тщательно спланированную операцию

Порошенко: Россия контролирует все происходящее на Донбассе

7 июня, 16:58

Политик попросил разведку проинформировать руководство государства, что командные должности у боевиков занимают офицеры РФ

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Сколько воды нужно пить мужчине?

Что принял Кабмин 12 июня

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Чем известен новый менеджер Facebook по Украине

РФ в Крыму выселяет крымских татар и заселяет россиян - Джемилев

Боевики со всех сторон атаковали ВСУ

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Ученые назвали овощ для снижения давления

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь