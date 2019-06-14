Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ

Участились попытки просачивания ДРГ в "серую" зону

Фото: Минобороны РФ

В последнее время командование т.наз. "1-го армейского корпуса ДНР" активно пополняло запасы топлива и боеприпасов 3-й омсбр и 11-го омсп. Фиксировалось активное движение автотранспорта со снабжением на Горловку и Макеевку, по 6-8, иногда до 10 грузовых машин типа "Урал" или КамАЗ.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, значительную активность оккупанты проявляют в районе Горловки и на Мариупольском направлении. Южнее Новолуганского и в районе Гольмовского отмечается усиление дополнительными огневыми средствами (прежде всего миномётами и ПТРК) передовых позиций оккупантов.

В район Саханки противник подтянул дополнительно батарею 120-мм минометов для обстрелов позиций ОС у Водяного и северо-западнее Широкино, также в этом районе отмечается возросшая активность войсковой разведки оккупантов (многочисленные случаи попыток инфильтрации в "серую" зону ДРГ и внезапных обстрелов передовых позиций ОС, под прикрытием огня миномётов и артиллерии), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса от Попасной и до Азова .

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе боевики атакуют из "запрещенной" зоны .

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