Боевики приняли нелепые меры после громкого поражения от ВСУ под Горловкой

После взятия под контроль украинской армией населенного пункта Чигари под Горловкой российско-оккупационные войска во избежание панических настроений устроили душераздирающую пропаганду о якобы наступлении ВСУ и огромных потерях украинских бойцов. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

После ситуации в Чигарях боевиков и местное пророссийски настроенное население охватила паника. В связи с этим командование оккупантов приняло решение срочно реализовать информационно-психологическую операцию по "нейтрализации негативных последствий".

"В частности, в информационное поле была вброшена дезинформация о "танковом наступлении ВСУ" и неком "возмездии" со стороны оккупационных войск – уничтожении "украинских танков и БМП", "горящих складах и разгромленных наступающих частях ВСУ", "американском радаре, уничтоженном меткими артиллеристами 1-го АК" и т.д. Именно в рамках этой "операции" оккупантами в Горловку демонстративно было переброшено подкрепление (до усиленного батальона) и организованы массированные обстрелы пригородов данного населенного пункта", – написал Тымчук.

Как сообщалось на прошлой неделе, под Горловкой ВСУ освободили поселок Чигари. Населенный пункт находился в "серой зоне", но противник совсем обнаглел и частенько туда делал вылазки.

В итоге, как выяснилось позже, во время ожесточенного боя под Горловкой были уничтожены 8 и ранены 10 оккупантов. Стоит отметить, что и украинские военные понесли ощутимые потери во время боестолкновения.