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Боевики роют новые позиции: в штабе ООС рассказали, что происходит на Донбассе

15 августа, 07:34

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

ВСУ пребывают наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника

14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелы не зафиксированы. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня, однако пребывают в готовности адекватно отреагировать на возможные опасные действия противника.

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Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В то же время, вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Также за прошлые сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали четыре вражеских нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

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Боевики роют новые позиции: в штабе ООС рассказали, что происходит на Донбассе

С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью, говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, сутками ранее, 13 августа, оккупанты один раз нарушили перемирие, но в основном ситуация была спокойной. Обстрелы не зафиксированы.

Сайт "Сегодня" сообщал, что неделей ранее президент Владимир Зеленский побывал на Донбассе. О чем говорил глава государства:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики ООС хутор Вольный

Источник: Сегодня

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