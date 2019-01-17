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Боевики скрыто перебрасывают танки под Стаханов: военный эксперт назвал причину

Сегодня, 04:30

Противник существенно меняет составе передового эшелона группировки

Танки боевиков на Донбассе / Архив "Сегодня"
Танки боевиков на Донбассе / Архив "Сегодня". Фото: Сегодня
Боевики скрыто перебрасывают танки под Стаханов: военный эксперт назвал причину https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f37/c41/5c3f37c4193f8.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f37/c41/5c3f37c4193f8.jpg Украина Противник существенно меняет составе передового эшелона группировки

Оккупанты на Донбассе проводят масштабную скрытую перегруппировки сил и средств либо пытаются скрытно существенно усилить на определённых участках и направлениях свои подразделения, в том числе тяжёлым вооружением.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в лесном массиве на северной окраине Первомайска (оккупированная часть Луганской области), где ранее фиксировались активные инженерные работы оккупантов, замечено появление бронетехники – до пяти единиц МТ-ЛБ с установленными на них ЗУ-23-2, а также окопанные БМП-1 и БТР-70/80, всего до 10 ед., также есть информация о замаскированной и оборудованной стоянке автотехники в самом массиве).

В том же районе, южнее Первомайки, фиксировалась группа бронетехники до 15 единиц, из которых как минимум шесть – танки типа Т-72 (что по меркам передовой тактической зоны явно выглядит необычно, тем более с танками), совершающая рокадное перемещение в сторону Калиново. А в районе ж/д станции Теплогорск, вдоль посадки, также в походном положении — четрехорудийная батарея 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30/30А.

Эти случаи, связанные с явным и открытым нарушением положений договорённостей об отводе тяжёлого вооружения на установленные дистанции, могут свидетельствовать о существенных изменениях в составе передового эшелона Стахановской группировки (Кадиевка. – Ред.) оккупационных войск в плане усиления дополнительными силами и средствами, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что боевики "ЛНР" ждут прорыва ВСУ под Стахановым: готовят танковые контратаки. А командование "2-го АК ЛНР" усиливает первую линию и формирует во втором эшелоне "дежурные" резервные группы.

Ранее сайт "Сегодня" также сообщал, что боевики ждут наступления ВСУ: строят укрепрайон под Волновахой и гонят бронетехнику на Светлодарскую дугу. У оккупантов появились новые взводные опорные пункты, огневые позиции для бронемашин и других огневых средств.

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Сегодня

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