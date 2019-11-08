Боевики сорвали отвод войск в Петровском: военные сообщили подробности

Фото: ООС

Оккупационные войска не подтвердили готовность к разведению сил в районе Петровского, чем сорвали процесс и международные договоренности. Об этом говорится в заявлении штаба Объединенных сил.

Военные напомнили, что 7 ноября украинская сторона, через МИД, сообщила ОБСЕ о готовности к разведению и уже сегодня в 12:00 была готова начать отвод сил.

"Враг сорвал разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского. Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения №3, которое было зафиксировано 30 октября этого года … Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало. Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", – заявили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", изначально разведение в районе Петровского планировалось на 4 ноября, но враг сорвал этот процесс. Однако 7 ноября было констатировано, что в районе Петровского последнее нарушение режима тишины было 30 октября и условие семи дней без стрельбы было выдержано. Командующий ООС рассказал о ситуации в Петровском.

Позже Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что Трехсторонняя контактная группа договорилась о новой дате разведения в Петровском.

7 ноября начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак и глава МВД Арсен Аваков рассказали временному поверенному по делам США в Украине Уильяму Тейлору и послу Франции в Украине Этьену де Понсену о ситуации на участках разведения сил. Они от метили, что режим тишины соблюдается и можно разводить войска. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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