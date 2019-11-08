Разведение сил в Петровском перенесли: названа новая дата

Трехсторонняя контактная группа согласовала от вод войск и техники, от метил Сайдик

/ Фото: AFP

Разведение сил в районе Петровского назначено на 12:00 9 ноября. Об этом сообщил Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик, сообщает пресс-служба Офиса спецпредставителя председателя ОБСЕ.

По его словам, соответствующая дата была утверджена всеми сторонами Трехсторонней контактной группы.

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"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники из зоны разведения в Петровском. Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", – сообщил Сайдик.

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Как сообщали новости "Сегодня", изначально разведение в районе Петровского планировалось на 4 ноября, но враг сорвал этот процесс. Однако 7 ноября было констатировано, что в районе Петровского последнее нарушение режима тишины было 30 октября и условие семи дней без стрельбы было выдержано. Командующий ООС рассказал о ситуации в Петровском.

Кроме того, 7 ноября начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак и глава МВД Арсен Аваков рассказали временному поверенному по делам США в Украине Уильяму Тейлору и послу Франции в Украине Этьену де Понсену о ситуации на участках разведения сил. Они от метили, что режим тишины соблюдается и можно разводить войска.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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