ВСУ готовы к отводу войск: командующий ООС рассказал о ситуации в Петровском

Фото: ООС

Сегодня должен начаться отвод войск в Петровском и украинская сторона полностью к этому готова, а вот боевики не показывают готовности. Бойцы ВСУ будут находиться в боевой готовности на случай, если враг сорвет договоренности и устроит вооруженные провокации. Об этом заявил на брифинге командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

По его словам, в районе Петровского был выдержан семидневный режим тишины и сегодня, в 12:00, украинская сторона готова начать процесс отвода войск, о чем было уведомлено ОБСЕ. Он также отметил любопытный момент с боевиками.

"От противоположной стороны в настоящее время, к сожалению, подтверждения нет, но вы все помните: понедельник, 4-е число, белая ракета... Они 4-го числа были готовы, сегодня – не готовы. Выводы можно сделать однозначно. В 12:00 украинские военные запустят в небо белую ракету, которая будет сигнализировать противнику о готовности к разведению. Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", – сказал Кравченко.

Генерал напомнил, что по условиям разведения сил, войска с обеих сторон будут отведены на километр и этот процесс должен происходить зеркально, а наблюдать за этим будут представители ОБСЕ и украинская сторона в Совместном центре координации и контроля (СЦКК). Этот процесс будет проходить в течение трех дней. Далее будет проходить разминирование территории.

Реклама

Читайте также: "Мы не сдаем позиции": появилось видео визита депутатов в Золотое

Кравченко указал на особенности разведения в Петровском.

В тренде Диктант национального единства: как проверить свои знания языка онлайн

"Богдановка, находящаяся под контролем украинских войск, расположена за пределами участка. Кстати, там проживают семь гражданских лиц. Петровское находится под контролем оккупационных войск, и также за пределами участка", – сказал командующий ООС.

В то же время генерал заверил, что украинские военные, несмотря на отход, будут начеку и в любой момент готовы отразить возможную атаку врага.

"Если же разведение сил и средств на третьем участке начнется, то военнослужащие Объединенных сил все равно не снизят уровень боевой готовности. В случае обострения обстановки и провокаций противника наши подразделения в готовности выйти на те же позиции. Украинская сторона неуклонно выполняет Минские договоренности и взятые на себя обязательства, ни в коем случае не сдает свои позиции и не отступает назад. Это те действия, которые требуют от нас политические и международные договоренности, которые должны стать первыми шагами к возвращению украинских территорий, сохранения жизни мирных жителей и наших военнослужащих", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", изначально разведение в районе Петровского планировалось на 4 ноября, но враг сорвал этот процесс. Однако 7 ноября было констатировано, что в районе Петровского последнее нарушение режима тишины было 30 октября и условие семи дней без стрельбы было выдержано. В то же время начальник Генштаба Руслан Хомчак и глава МВД Арсен Аваков рассказали иностранным послам, что режим тишины есть и можно разводить войска.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама