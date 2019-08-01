Уже рано утром противник начал свои атаки позиций ВСУ, используя различное вооружение

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики сорвали перемирие и нанесли урон украинской армии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8 2019-08-01T13:43:00+03:00 Украина Уже рано утром противник начал свои атаки позиций ВСУ, используя различное вооружение

Пока в ОБСЕ заявляют, что "хлебное перемирие" принесло результаты, на фронте боевики и не думают придерживаться договоренностей. Сегодня, начиная с раннего утра, враг атаковал из запрещенного вооружения, в результате чего боец ВСУ получил ранение. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, по состоянию на 12 часов дня 1 августа противник совершил три обстрела позиций украинской армии.

На Луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная после пяти часов утра были обстреляны со стороны оккупированного Молодежного из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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На Донецком направлении с началом суток противник в течение 15 минут вел огонь из пулеметов крупного калибра по позициям наших войск неподалеку Павлополя.

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Еще раз крупнокалиберные пулеметы оккупанты использовали во время 15-минутного обстрела защитников Красногоровки, который начался в 10:30 со стороны населенного пункта Трудовской.

В результате атак боевиков один боец ВСУ получил ранение и был незамедлительно доставлен в госпиталь.

Как рассказывали в штабе Объединенных сил, 31 июля на Донбассе боевики усилили обстрелы – в ход пошло запрещенное вооружение. Противник 11 раз нарушил запрет на использование любого оружия, из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

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