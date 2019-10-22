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Боевики ударили из минометов, ВСУ понесли новые потери

22 октября, 14:11

Противник атаковал позиции украинской армии и на Луганском, и на Донецком направлениях

/ Фото: Facebook

Сегодня боевики продолжили атаковать позиции украинской армии, применяя, в том числе, и запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов ранение получил боец ВСУ, еще один – боевую травму. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:30, российско-оккупационные войска открывали огонь пять раз.

На Луганском направлении в районе Зайцево опорные пункты подразделений Объединенных сил противник ночью дважды коварно обстрелял из минометов калибра 82 мм, а также пулемета большого калибра.

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На Донецком направлении утром трижды были обстреляны позиции украинских войск вблизи Павлополя. Здесь враг выпустил 30 мин калибра 82 мм, применил противотанковый ракетный комплекс, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил ранен, еще один получил боевую травму", – сообщили в Минобороны.

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Как сообщали новости "Сегодня", 21 октября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

А тем временем стало известно, что Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие. Волонтеры рассказали, для чего оккупантам специальное вооружение и против чего оно применяется.

Отметим, недавно в Луганской области жители трех городов остались без воды. Подробней смотрите в сюжете:

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Донбасс ВСУ боевики потери обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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