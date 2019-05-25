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Боевики усилили обстрелы и получили ответку: ВСУ и противник понесли потери

25 мая, 07:28

Особенно "жарко" было в районе Авдеевки и поселка Шумы

Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ
Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ.

24 мая боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных "Минском" минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи населенного пункта Пески – из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

у города Красногоровка – из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи города Авдеевка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенного пункта Каменка – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи села Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка вторая – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи села Лебединское – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

вблизи населенного пункта Шумы – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм;

у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Станица Луганской – из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один – получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении штаба.

Напомним, 23 мая оккупанты устроили 11 обстрелов, был ранен украинский воин.

А сутками ранее, 22 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня, в том числе дважды с использованием вооружений, запрещенных минскими договоренностями – артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.


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Тег Авдеевка, Золотое, Майорское, сводка, боевики Донбасса, потери ВСУ, ООС, потери боевиков, шумы, штаб ООС

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