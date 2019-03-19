Боевики ждут "танковое наступление ВСУ": перебросили артрезерв в Дебальцево
Пользуясь перемирием, оккупанты пригнали подразделение 100-мм орудий МТ-12 "Рапира"
В район севернее оккупированного Дебальцево боевики перебросили подразделение 100-мм ПТО типа МТ-12 "Рапира". Данные противотанковые орудия вошли в "противотанковый резерв" на данном участке.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, также фиксируется переброска противником новых единиц бронетехники (БМП-1/2) сразу на двух участках в зоне ответственности 2-го "армейского корпуса ЛНР" — в районе Николаевки (северо-восточнее Лобачево) и в районе Желтого — Крутая Гора.
А в районе Марьинки оккупационные формирования подтянули к переднему краю миномётную батарею (4 единицы) 2Б14 "Поднос" (82-мм). На данный момент подразделение огонь не открывало, для него оборудуют и маскируют сразу несколько разнесённых огневых позиций, добавил координатор "Информсопротивления".
Сайт "Сегодня" писал, что Россия помогает боевикам: на Донбасс пригнали эшелоны снарядов и горючего , а командование 2-го АК "ЛНР" продолжает скрытно и "россыпью" перебрасывать в зону ответственности 7-й омсбр (Светлодарская дуга) и 6-го омсп (Попасная) усиление.
Ранее сообщалось, что боевикам подвезли боеприпасы, а мирных жителей пугают "наступлением" ВСУ .
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Боевики ждут "танковое наступление ВСУ": перебросили артрезерв в Дебальцево". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия готовит массированный киберудар по Украине: Тымчук сообщил подробности
В Москве ученые совместно с военными разработали новое вирусное программное обеспечение для атаки
Признать выборы нелегитимными: Тымчук раскрыл коварный замысел Кремля в Украине
В Москве пытаются разыграть вариант, который поможет привести пророссийские силы в Украине к победе на парламентских выборах