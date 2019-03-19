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Боевики ждут "танковое наступление ВСУ": перебросили артрезерв в Дебальцево

Сегодня, 04:30

Пользуясь перемирием, оккупанты пригнали подразделение 100-мм орудий МТ-12 "Рапира"

Фото: Минобороны РФ
Боевики ждут "танковое наступление ВСУ": перебросили артрезерв в Дебальцево //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/964/9a8/5c59649a8ad37.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/964/9a8/5c59649a8ad37.jpg Украина Пользуясь перемирием, оккупанты пригнали подразделение 100-мм орудий МТ-12 «Рапира»

В район севернее оккупированного Дебальцево боевики перебросили подразделение 100-мм ПТО типа МТ-12 "Рапира". Данные противотанковые орудия вошли в "противотанковый резерв" на данном участке.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.  

По данным военного эксперта, также фиксируется переброска противником новых единиц бронетехники (БМП-1/2) сразу на двух участках в зоне ответственности 2-го "армейского корпуса ЛНР" — в районе Николаевки (северо-восточнее Лобачево) и в районе Желтого — Крутая Гора.

А в районе Марьинки оккупационные формирования подтянули к переднему краю миномётную батарею (4 единицы) 2Б14 "Поднос" (82-мм). На данный момент подразделение огонь не открывало, для него оборудуют и маскируют сразу несколько разнесённых огневых позиций, добавил координатор "Информсопротивления".

Сайт "Сегодня" писал, что Россия помогает боевикам: на Донбасс пригнали эшелоны снарядов и горючего , а командование 2-го АК "ЛНР" продолжает скрытно и "россыпью" перебрасывать в зону ответственности 7-й омсбр (Светлодарская дуга) и 6-го омсп (Попасная) усиление.

Ранее сообщалось, что боевикам подвезли боеприпасы, а мирных жителей пугают "наступлением" ВСУ .

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Тег танки, артиллерия, рапира, Тымчук, наступление, минометы, марьинка, Светлодарская дуга

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