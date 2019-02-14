Более 80 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды
Без света остались населенные пункты в Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях
В Украине из-за погодных условий без электроснабжения оставить 84 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях", - говорится в сообщении.
В частности, обесточены 10 населенных пунктов в Черкасской области, три – в Киевской, 36 в Черниговской и 35 – в Сумской. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1060 человек и 314 единиц техники", – отметили в ГСЧС.
Ранее синоптики рассказали, где ждать "сюрпризов" погоды. Также мы писали о том, что в Украину идет новый "мерзкий" циклон и погода после выходных резко испортится.
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