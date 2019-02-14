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Более 80 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды

Сегодня, 08:43

Без света остались населенные пункты в Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях

Фото: Pixabay
Более 80 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/510/aca/5c6510aca9c74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/510/aca/5c6510aca9c74.jpg Украина Без света остались населенные пункты в Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях

В Украине из-за погодных условий без электроснабжения оставить 84 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях", - говорится в сообщении.

В частности, обесточены 10 населенных пунктов в Черкасской области, три – в Киевской, 36 в Черниговской и 35 – в Сумской. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1060 человек и 314 единиц техники", – отметили в ГСЧС.

Ранее синоптики рассказали, где ждать "сюрпризов" погоды. Также мы писали о том, что в Украину идет новый "мерзкий" циклон и погода после выходных резко испортится

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Тег непогода, обесточены, населенные пункты, ГСЧС, электроснабжение

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