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В Украине тепло до +8, но пойдут дожди: синоптики рассказали, где ждать "сюрпризов"

Сегодня, 09:20

Потепление из Украины не отступает, но сегодня местами украинцев ждет ухудшение погоды

Фото: Сегодня
В Украине тепло до +8, но пойдут дожди: синоптики рассказали, где ждать "сюрпризов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/121/4a7/5c61214a7112d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/121/4a7/5c61214a7112d.jpg Украина Потепление из Украины не отступает, но сегодня местами украинцев ждет ухудшение погоды

Сегодня по всей территории страны будет удерживаться плюсовая температура, местами будет достигать почти 10 градусов, но вот на западе будут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны будет не по-зимнему тепло – 4-7 градусов выше нуля, однако везде будут идти дожди, в Ивано-Франковской области с мокрым снегом.

Дождливая погода немного заденет и центр страны – небольшой дождь следует ожидать в Винницкой и Житомирской областях. В остальных центральных, северных и восточных областях синоптики прогнозируют 2-4 тепла и без осадков.

В Киевской области будет сухо и облачно, температура воздуха 2-4 градуса выше нуля.

Теплее всего будет на юге. И если в Запорожской области ожидается "всего" до +4, то в остальных областях этого региона 6-8 тепла. Без осадков.

Как мы писали, в Украину идет новый "мерзкий" циклон и погода после выходных резко испортится. С начала следующей недели с Запада войдет циклон с потеплением, мокрым снегом и дождем.

А тем временем в США снегопады установили 30-летний рекорд: коммунальщики в штате Юта не успевают бороться с метелью – в некоторых городах выпало более полуметра снега. Спасательные службы обещают работать круглосуточно, чтобы люди могли добраться на работу или хотя бы до ближайших магазинов.

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Тег погода, синоптики, дожди

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