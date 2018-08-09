Более сотни украинских школьников провели каникулы в Хорватии

Две недели каникул провели на море в Хорватии более 100 школьников из Донецкой, Закарпатской и Львовской областей. Подростки уехали на отдых по программе для детей, пострадавших во время военных действий в Донбассе.

Хорваты четвертый год подряд полностью финансируют такие поездки. На летний отдых в Республику уже съездили более трех тысяч детей. Для большинства подростков – это первое путешествие за границу. Поэтому, говорят, впечатлений привезли на год вперед.

А в воскресенье, 29 июля, в лагерь "Перлина Донеччини" в Святогорске заехали еще 150 ребят из семей переселенцев и детей, проживающих в прифронтовой зоне. Это третья смена проекта "Мирное лето – детям Донбасса" в 2018 году. За время существования проекта "Мирное лето – детям Донбасса" отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию смогли 3500 школьников.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине массово открываются лагеря, которые не похожи на "советские" и "государственные". Главная "фишка" – тематические смены.

Также мы собрали список самых интересных мест, куда можно в Киеве отправить ребенка во время летних каникул.



