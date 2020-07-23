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Болельщиков пустят на стадионы: в Минздраве озвучили условия

23 июля, 10:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На футбол смогут попасть не все – количество мест будет сильно ограничено

Болельщикам в Украине разрешили вернуться на стадионы. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге назвал условия, при которых спортивные мероприятия будут проходить с людьми на трибунах.

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По его словам, Минздрав вместе с Ассоциацией футбола Украины отработали регламент, как вернутся болельщики на трибуны.

"Было соответствующее обращение украинской Ассоциации футбола, было обращение от наших болельщиков… Вчера (22 июля) главным санитарным врачом было выдано постановление относительно возможности и условий присутствия болельщиков на стадионах. Во-первых, заполненность должна быть не больше 25% – каждый сектор не может заполняться больше, чем на 25%. При рассадке нужно придерживаться социальной дистанции (рассадка на трибунах в шахматном порядке). Стадионы должны быть обеспечены достаточным количеством антисептика. Должен быть термоскрининг на входе… Я почему-то уверен, что наши болельщики покажут, как нужно правильно соблюдать рекомендации и правила ради здоровья", – сказал Степанов и добавил, что все это было оговорено с Ассоциацией и клубами.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля Кабинет министров продлил карантин до 31 августа. Но появилось одно любопытное новшество: Украину поделят на "коронавирусные зоны", каждая из которых будет предполагать определенные ограничения. Читайте подробнее, каким будет карантин в августе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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стадион карантин болельщики Минздрав Максим Степанов

Источник: Сегодня

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