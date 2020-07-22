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Украину поделят на "коронавирусные зоны": как будет работать карантин

22 июля, 15:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Области или отдельные районы могут оказаться в зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне

В Украине уже продлили карантин до 31 августа, но он будет немного отличаться – регионы будут делиться на зоны согласно эпидемической ситуации. Об этом рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

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Согласно постановлению Минздрава, карантин вводится с 1 августа и до конца месяца. Напомним, что нынешнее действие карантинных мероприятий заканчивается 31 июля.

"В чем отличия. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах вводится зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Уровень будет определяться автоматически программой на основании утвержденных алгоритмов и собранных данных и утверждается национальной комиссией ТЭБ ЧС", – сказал Степанов.

Министр отметил, что базовым уровнем мониторинга является мониторинг области на уровне показателей, которые используются и сейчас – это загруженность больниц (не более 50%), среднее количество тестирований (не менее 24 на 100 тыс. населения), коэффициент новых случаев (не больше 11%) и показатель динамики роста инфицирования населения.

Если регионы не превышают "норму", то они находятся в зеленой зоне, где действуют такие ограничения:

  • в общественных зданиях маска или респиратор;
  • при проведении массовых мероприятий не больше одного человека на 5 кв. м;
  • работа кинотеатров, театров и др. культурных учреждений с заполненностью не более 50%;
  • перевозка в общественном транспорте пассажиров в количестве сидячих мест.

"Если начинают меняться индикаторы пять дней подряд, то сразу тот или иной регион (или район) переходит в желтую (буферную) зону, там несущественные изменения (карантинных требований. – Ред.), или в оранжевую, или в красную", – резюмировал Степанов.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Отметим, что за последние сутки в Украине более 800 заболевших COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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