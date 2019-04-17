Больница в Полтавской области благодаря ДТЭК получила современное оборудование
Это проект компании ДТЭК, ее предприятие – один из самых больших инвесторов, работающих в районе
В пгт Шишаки Полтавской области районная больница получила от бизнеса современное оборудование, а детское отделение – отремонтировали. Это проект компании ДТЭК. Ее предприятие – один из самых больших инвесторов, работающих в районе. В проект вложили почти шесть миллионов гривен.
"Компания ДТЭК – это социально ответственный бизнес и надежный партнер громад. За последние несколько лет вот в этой больнице мы провели очень серьезную реконструкцию, ремонт, закупили медицинское оборудование", – говорит Алексей Раптанов, директор по добыче и переработке углеводородов "ДТЭК Нефтегаз".
Благодаря социально ответственному бизнесу, районной больнице удалось значительно обновить медицинское оборудование. Новые аппараты теперь есть почти в каждом отделении. Медики говорят, что это – крупнейший в районе проект партнерской помощи.
Сейчас в детском отделении на средства от социального партнерства заканчивают ремонт инфекционного блока для детей и взрослых. Его в заведении раньше вообще не было.
Ранее мы писали, что в реабилитационном центре Энергодара детей возвращают к полноценной жизни.
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