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Больница в Полтавской области благодаря ДТЭК получила современное оборудование

Сегодня, 22:25

Это проект компании ДТЭК, ее предприятие – один из самых больших инвесторов, работающих в районе


В пгт Шишаки Полтавской области районная больница получила от бизнеса современное оборудование, а детское отделение – отремонтировали. Это проект компании ДТЭК. Ее предприятие – один из самых больших инвесторов, работающих в районе. В проект вложили почти шесть миллионов гривен.

"Компания ДТЭК – это социально ответственный бизнес и надежный партнер громад. За последние несколько лет вот в этой больнице мы провели очень серьезную реконструкцию, ремонт, закупили медицинское оборудование", – говорит Алексей Раптанов, директор по добыче и переработке углеводородов "ДТЭК Нефтегаз".

Благодаря социально ответственному бизнесу, районной больнице удалось значительно обновить медицинское оборудование. Новые аппараты теперь есть почти в каждом отделении. Медики говорят, что это – крупнейший в районе проект партнерской помощи.

Сейчас в детском отделении на средства от социального партнерства заканчивают ремонт инфекционного блока для детей и взрослых. Его в заведении раньше вообще не было.

Ранее мы писали, что в реабилитационном центре Энергодара детей возвращают к полноценной жизни.

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Тег больница, ДТЭК, Социальное партнерство, Полтавская область

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