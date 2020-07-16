Больницам заплатят в два раза больше: как изменились тарифы на медуслуги

Кабинет министров добавил 2,3 млрд грн на медреформу. На эту сумму дофинансируют больницы, которые могли получить меньше, чем в прошлом году. Также добавят деньги на экстренную помощь, лечение инсультов и инфарктов. Какие медучреждения получат доплаты, разбирался сайт "Сегодня".

332 больницы оказались в минусе

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1 апреля в Украине запустили второй этап медицинской реформы. Чем больше пациентов идут лечиться в конкретную больницу, тем больше она получит финансирования. Если в медучреждении есть оборудование и врачи, которые могут лечить сложные заболевания (инсульты, инфаркты, онкозаболевания), то за такие услуги государство платит больше. Это должно было породить конкуренцию за пациента среди больниц и повысить качество медуслуг. Всего в реформу вошли 1600 медучреждений, включая 60 частных.

/ Фото: AFP

В итоге около 1000 больниц получили больше финансирования, чем в прошлом году, отмечает Нацслужба здоровья Украины (НСЗУ). Около 500 медучреждений получили меньше, чем в 2019-м. Это произошло из-за того, что часть больниц оказались неготовыми оказывать все медуслуги, которые заявили. Если в больнице нет оборудования и необходимых врачей, чтобы лечить, например, инсульт, то НСЗУ не подписывает договор с такой больницей на лечение инсультов. И так по каждой группе заболеваний. Реформа показала, что было достаточно много больниц, которые раньше лечили заболевания, не имея надлежащего оборудования.

"Главная причина, почему есть больницы, которые получат меньше финансирования, – оснащение больниц. Если больница утверждает, что она оказывает определенные услуги, то она должна иметь возможность это сделать. Не все больницы отвечали базовым требованиям для оказания услуг, на которые они претендовали", – поясняет Оксана Мовчан, и.о. руководителя НСЗУ.

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Кто получит доплаты

Прошлогодние бюджеты вернут 332 больницам, решил Кабмин в конце июня. Это противотуберкулезные службы, психиатрические, районные, инфекционные больницы. Теперь на их финансирование будут выделять средства на уровне не менее, чем в 2019 году. Соответствующие изменения стартовали с 1 июля 2020 года. Остальные медучреждения продолжат финансировать по общим тарифам и правилам.

Но для таких больниц будет условие – местные власти должны подать в НСЗУ планы развития медучреждений. За выполнение пунктов плана Нацслужба будет доплачивать этим больницам переходной тариф.

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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В НСЗУ отмечают, что уже готовы оплачивать переходной тариф. Однако этот процесс задерживает Минздрав. Ведомство должно разработать форму плана развития для медучреждений. Также Нацслужба ждет, пока ведомство утвердит документы по условиям оплаты дополнительного пакета услуг.

"Медучреждения, которые претендуют на переходное финансирование, должны подать в НСЗУ свои планы развития по утвержденной Минздравом форме. Эти планы развития должны быть утверждены собственником – например, госпитальным советом. Сейчас процесс разработки формы идет в Минздраве. После подачи плана развития мы начнем контактировать. Я хочу отметить, что, вне зависимости, когда будут подготовлены договора, медучреждения получат оплату по повышенным тарифам с 1 июля", – заявила Оксана Мовчан на пресс-брифинге.

Переходные тарифы будут действовать до конца года. На них правительство выделило 2,3 млрд грн. Затем и эти медучреждения начнут финансировать по общим тарифам.

Кроме переходного финансирования, Кабмин утвердил новые тарифы на лечение инсульта, инфаркта и экстренную помощь.

Так, около 1,26 млрд гривен дополнительно выделяется на экстренную помощь. Если до июля НСЗУ платила экстренной помощи 11 661,24 грн за готовность оказать помощь 100 пациентам, то теперь – 16 393,7 грн. Тариф на инсульт подняли с 19 332,31 грн до 26 947 грн за каждого вылеченного пациента. Тариф за лечение инфаркта вырос почти в два раза – с 16 001,43 грн до 30 108 грн. Эти тарифы будут одинаковы для всех медучреждений.

Подробно о том, как считали тарифы на медуслуги и как изменят финансирование медицины в 2021 году, смотрите в интервью сайта "Сегодня" с и.о. руководителя НСЗУ Оксаной Мовчан:

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