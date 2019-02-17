Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

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Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41c/ec1/5c641cec139c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41c/ec1/5c641cec139c1.jpg 2019-02-17T07:00:00+02:00 Украина Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

В вопросах наследования мы разбирались при поддержке пресс-службы Министерства юстиции Украины.

Как лучше оформить наследство?

Порядок наследования урегулирован Гражданским кодексом, Законом "О нотариате", а также Порядком совершения нотариальных действий нотариусами и Порядком совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления. Для принятия наследства надо идти к нотариусу (частному, государственному) с заявлением в 6-месячный срок. Он начинается со времени открытия наследства — дня смерти лица или даты, когда лицо объявлено умершим. Заявление наследники подают нотариусу или отправляют почтой на его адрес.

Кстати, наследник, постоянно живший с наследодателем, на время открытия наследства считается принявшим наследство, если за полгода, установленного для принятия наследства, не заявил об отказе (фактическое принятие). Тогда наследнику не обязательно идти к нотариусу с заявлением о принятии наследства, можно подать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Но если было фактическое принятие и документально может наследник подтвердить. А малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное или лицо с ограниченной гражданской дееспособностью считаются принявшими наследство. Но в ГК есть исключения касательно отказа от принятия наследства.

Как правильно предоставить документы нотариусу?

Перечень документов, который нужен для принятия наследства, является индивидуальным для каждого наследника и зависит от вида наследования (по закону или завещанию), наследуемого имущества. Для получения свидетельства о праве на наследство наследник (или его представитель) должен подать нотариусу (где заведено наследственное дело) заявление. Нотариальные действия совершаются после оплаты, а в предусмотренных законом случаях после уплаты налога с доходов физлиц и в день подачи документов. При выдаче свидетельства нотариус проверяет: факт смерти наследодателя; время и место открытия наследства; наличие оснований для призвания к наследованию, если идет наследование по закону; состав наследственного имущества. Непосредственно свидетельство о праве на наследуемое имущество (если право собственности подлежит госрегистрации) выдается нотариусом после представления документов, удостоверяющих право собственности наследодателя на имущество. Также это свидетельство выдается при наличии в наследственном деле всех документов. Нотариус по просьбе гражданина обязан выдать справку о перечне необходимых документов и стоимости услуг.

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Какие очереди наследников есть при оформлении и получении имущества наследодателя?

Наследники по закону получают право на наследование поочередно. К 1-й очереди относятся дети наследодателя, в частности, зачатые при жизни и родившиеся после смерти. Сюда же входят родители и переживший супруг (супруга), находившийся в официальном браке. Во 2-ю очередь входят родные братья и сестры, бабушка и дедушка по отцу и матери. К 3-й очереди имеют отношение родные дядя и тетя. Если говорить о 4-й очереди, тут имеют право на наследство лица, прожившие с наследодателем семьей не меньше пяти лет до периода открытия наследства, и прабабушки, прадедушки. В 5-ю очередь входят родственники до 6-й степени родства включительно, иждивенцы наследодателя. Причем в наследовании по закону доли всех наследников равные, если они не решили иначе.

А в наследстве по завещанию наследодатель может распорядиться своим имуществом, как считает нужным. Но не может лишить наследства лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Это малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, неработоспособная вдова (вдовец), нетрудоспособные родители.

Как наследники погашают старые долги и кредиты?

Согласно ГК, наследники обязаны уведомить кредитора наследодателя об открытии наследства, если известно о долгах. А кредитору надо в течение 6 месяцев со дня, когда узнал или мог узнать об открытии наследства, предъявить требования к наследникам, принявшим наследство, независимо от наступления срока требования. Если кредитор не знал и не мог знать об открытии наследства, он вправе предъявить требования к наследникам, принявшим наследство, в течение первого года от наступления срока требования.

Наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости наследуемого имущества. Каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично, в размере его доли в наследстве. Требования обычно удовлетворяются однократным платежом, если не было иных договоренностей. В случае отказа от одноразового платежа суд по иску кредитора налагает взыскание на имущество, которое было передано наследникам.

В НК указано: выполнение денежных обязательств и/или погашение налогового долга физлица, в случае его смерти или объявления судом умершим, осуществляется наследниками, принявшими наследство (кроме государства). Долги гасятся в пределах стоимости имущества наследуемого и пропорционально доле в наследстве. Претензии наследникам предъявляются контролирующими органами. По окончании срока принятия наследства денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателя становятся долгами наследников. В течение срока принятия наследства на эти обязательства пеня не начисляется. А в случае перехода наследства к государству денежные обязательства умершего физлица прекращаются.

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Какие налоги платят при получении наследства?

Стоит отметить, что объекты наследства облагаются налогом в рамках Налогового кодекса. Так, по нулевой ставке облагаются объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя 1-й и 2-й степени родства. Также объекты наследства налогооблагаются по ставке 5%, согласно стоимости объекта наследства, которое наследуется наследниками всех степеней родства (кроме 1-й и 2-й) и тех, кто не состоит в родственной связи с наследодателем. А любые объекты наследства, которое наследуется наследником от наследодателя-нерезидента или наследуются наследником-нерезидентом от наследодателя-резидента, облагаются по ставке 18%.

Также в ГК определены случаи, когда наследство признается выморочным по заявлению органа местного самоуправления по месту открытия наследства. Это возможно, если отсутствуют наследники по завещанию и закону; все наследники устранены от права на наследование; наследство не принято наследниками или они отказались. Тогда орган местного самоуправления подает заявление о признании наследства выморочным по истечении 1-го года с момента открытия наследства. В итоге наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства. Теробщина, ставшая владельцем выморочного наследства, обязана удовлетворить требования заявленных кредиторов наследодателя.

Напомним, ранее в рамках проекта "Большая разборка" мы разбирались в том, что такое ЕСВ и кому он нужен. А еще выясняли, как заработать на госгарантиях, на облигациях внутреннего госзайма.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.