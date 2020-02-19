Большое интервью с Тиграном Мартиросяном: гость – министр экономики Тимофей Милованов

Глава МЭРТ расскажет о состоянии экономики, курсе доллара и земельной реформе

/ Фото: УНИАН

Гостем "Большого интервью" с Тиграном Мартиросяном на телеканале "Украина 24" станет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Главные темы интервью:

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Состояние экономики в стране, инвестиции и рабочие места. Есть ли повод для оптимизма?

Какова судьба министерства, грозит ли Милованову отставка? И почему не сработала оптимизация работы некоторых правительственных ведомств?

Что будет с курсом доллара, сотрудничеством с МВФ и земельной реформой в Украине?

Ответы на эти вопросы вы получите в пятницу, 21 февраля, в 19:00 на телеканале "Украина 24". Онлайн-трансляцию "Большого интервью" также будет вести сайт "Сегодня".

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Напомним, недавно Минэкономики предложило пакет антикризисных мер для спасения экономики Украины.

"Главное предложение – рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса", – писал Милованов в Facebook.

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