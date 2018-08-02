"Большая война еще будет": Бабченко дал неутешительный прогноз для Украины

Российский журналист указал на две главные цели, который может атаковать Москва

Президент России Владимир Путин может начать новую крупную военную операцию, а целью, вероятней всего, станут Беларусь или Украина. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Прямой" российский журналист Аркадий Бабченко.

Он считает, что Москва занимается реформированием и усилением армии не зря – Путин готов к новой войне.

На уточняющий вопрос о том, на кого в таком случае Россия может напасть, российский журналист ответил: "Кто "нападет" (на Россию – ред.)". Он объяснил, что Россия может обыграть это с позиции "жертвы", чтобы были причины начать войну, а под удар, скорее всего, попадут Беларусь или Украина.

"Относительно большая война еще будет", – считает Бабченко.

В то же время журналист назвал причину. Он считает, что негативная экономическая ситуация в России и недовольство граждан побудит Кремль начать новую войну.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что Россия готовит войска и может напасть на Украину, если у нее провалятся планы по дестабилизации ситуации в стране, и приходу к власти после выборов пророссийских кандидатов. Он напомнил, что у границ Украины россияне сосредоточили огромное войско, которое готов к масштабному вторжению.

Как рассказывал ранее министр обороны Степан Полторак, у России нет сил для масштабного вторжения в Украину. В то же время министр считает, что россияне могут собрать необходимое войско за несколько недель. По его словам, у границ с Украиной РФ сосредоточила 900 танков, около 80 тысяч солдат и много артиллерии.