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Борьба с коронавирусом: медикам в Украине втрое увеличили зарплату

2 апреля, 11:13

Денис Беспалов

Доплаты получат медики, котрые принимают участие в лечении больных COVID-19

За март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечается, министр здравоохранения Максим Степанов своим приказом определил перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:

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  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики – семейный врач;
  • врач-терапевт;
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • сестра медицинская;
  • младшая сестра (всех наименований);
  • регистратор медицинский;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

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Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым предусмотрены серьезные надбавки для медиков, работающих с больными COVID-19.

Согласно последним официальным данным, на утро 2 апреля, в Украине подтверждено 804 случая заражения COVID-19, из которых 13 человек выздоровели, 20 человек умерли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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