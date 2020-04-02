Борьба с коронавирусом: медикам в Украине втрое увеличили зарплату

За март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечается, министр здравоохранения Максим Степанов своим приказом определил перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:

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экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики – семейный врач;

врач-терапевт;

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

сестра медицинская;

младшая сестра (всех наименований);

регистратор медицинский;

сестра-хозяйка;

водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым предусмотрены серьезные надбавки для медиков, работающих с больными COVID-19.

Согласно последним официальным данным, на утро 2 апреля, в Украине подтверждено 804 случая заражения COVID-19, из которых 13 человек выздоровели, 20 человек умерли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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