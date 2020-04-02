Борьба с коронавирусом: медикам в Украине втрое увеличили зарплату

За март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Как отмечается, министр здравоохранения Максим Степанов своим приказом определил перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики – семейный врач;
- врач-терапевт;
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- сестра медицинская;
- младшая сестра (всех наименований);
- регистратор медицинский;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым предусмотрены серьезные надбавки для медиков, работающих с больными COVID-19.
Согласно последним официальным данным, на утро 2 апреля, в Украине подтверждено 804 случая заражения COVID-19, из которых 13 человек выздоровели, 20 человек умерли.
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