Борьба с нелегальными мигрантами в Украине: штрафовать будут работодателей и родственников

В правительстве разработали новый законопроект и предложили существенно увеличить наказания и штрафы для тех, кто нарушает украинское миграционное законодательство. Собственно говоря, эта сфера у нас давно нуждалась в улучшениях, ведь множество норм, которые ее регулируют, сейчас отсутствуют, а штрафы за нарушения пограничного режима очень малы. Тем не менее, в новом законопроекте появились статьи, которые настораживают украинцев. Сайт "Сегодня" рассказывает, кого коснутся изменения и как будут наказывать нелегалов, их родственников и работодателей.

В 2017 г. в Украине было почти 10 тыс. нелегальных мигрантов

В Кабинете министров заявляют, что ситуация в миграционной сфере нуждается в серьезных изменениях. В пояснительной записке к законопроекту №9259 сказано, что документ станет существенным рычагом воздействия на нарушителей миграционного законодательства, будет способствовать повышению уровня предотвращения и противодействия нелегальной миграции в Украине, обеспечению безопасности государства и приближению украинского законодательства к международным стандартам.

По статистике, в 2017 г. за нарушения миграционного режима в Украине было привлечено 26, 4 тыс. иностранных граждан, и это на 30% больше, чем за 2016 г. Также к ответственности было привлечено 7,6 тыс. человек, которые способствовал или помогали правонарушителям.

За 2017 г. работниками ГМС на территории Украины было выявлено 9,7 тыс. нелегальных мигрантов, что на 51,6% больше, чем за аналогичный период 2016 г. 782 из них въехали в страну без документов, удостоверяющих личность, или же прошли вне пунктов пропуска.

То, что в Украину с каждым годом прибывает все больше нелегалов, неудивительно. Ведь, например, штраф за то, что человек укрывает у себя иностранцев без регистрации, составит всего от 240 до 680 грн. А те, кто берут нелегалов на работу, согласно действующему законодательству, должны заплатить от 1700 до 3400 грн. При этом сумма штрафа не меняется в зависимости от того, сколько раз совершалось правонарушение, или как долго иностранец незаконно пребывал в Украине.

Учитывая то, что сейчас ситуацию в Украине никак нельзя назвать мирной, такое количество нелегалов может нести серьезную угрозу. Юристы отмечают, что предложенный документ должен приблизить украинское законодательство к европейским нормам.

"Основной целью законопроекта является приближение миграционного права Украины к общепринятым европейским стандартам. В первую очередь хочу обратить внимание на существенное ужесточения наказания (увеличение штрафов) при нарушении законов Украины, должностными лицами, предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, иностранцами, а также введения нормы о повторном административном правонарушении", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Андрей Яременко из юридической фирмы EXPATPRO.

Вырастут штрафы и увеличится перечень нарушений

Зарегистрированный в Раде законопроект существенно ужесточит наказания для нелегалов и всех, кто будет с ними связан. Мы расскажем о главных изменениях, которые предлагает Кабмин.

Младший юрист АО "Suprema Lex" Регина Сай рассказывает, что законодатель ввел более жесткую систему санкций за несоблюдение миграционного законодательства.

"Если раньше в Кодексе об административных правонарушениях, за нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах можно было заплатить штраф в размере от 7 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц – от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то в новой редакции данное правонарушение будет наказываться в размере от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц – от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Таким образом мы получим более жесткий законодательный базис для устранения основных реальных и потенциальных угроз национальной безопасности Украины и стабильности в обществе в связи с наплывом за последние годы "нелегалов", – отмечает Регина Сай.

Также, в действующем законодательстве сказано, что тем иностранным гражданам, которые не придерживаются установленного порядка регистрации и проживания в Украине, живут по просроченным или недействительным документам, сейчас грозит предупреждение и штраф от 100 до 300 необлагаемых доходом минимумов (1700 – 5100 грн).

В новой редакции предлагается расширить список правонарушений:

превышение иностранцем установленного срока пребывания в Украине до 30 дней повлечет за собой штраф от 1700 до 3400 грн;

превышение срока пребывания в Украине больше, чем на 30 дней, уже будет караться штрафом в размере от 3400 до 5100 грн;

если такое правонарушение будет обнаружено на пункте пропуска через государственный контроль Украины, максимальный размер штрафа может составить 6800 грн.

"В случае просрочки мигрантами разрешенного срока пребывания в Украине будут оштрафованы и простые украинцы, у которых пребывает нарушитель, в размере 5100 грн., причем закон не делает исключений даже для родственников", – добавляет Андрей Яременко.

Поэтому и тем, кто принимает у себя иностранных гостей, также стоит быть осторожными и уверенными в том, что с документами у этого человека все в порядке. Ведь в противном случае можно заплатить немаленький штраф.

Еще один пункт – это штрафы за неподчинение работникам правоохранительных органов, проводящим меры против незаконной миграции, в сумме 1700 грн, и при повторном нарушении в течение года 2 550 грн.

"Увеличатся штрафы за нарушение приграничного режима и режимных правил в пунктах пропуска с 170 грн до 1700 грн., при повторном нарушении до 3400 грн", – поясняет Яременко.

Штрафы коснутся работодателей и учебных заведений

Помимо того, что штрафовать будут самих нелегалов и тех, кто их укрывает, достанется и работодателям, решившим сэкономить и взять таких людей на работу. Так, юрист Регина Сай отмечает, что, согласно внесенным изменениям в Кодекс Украины об административных правонарушениях, недобросовестным работодателям придется выложить из собственного кармана кругленькую сумму за использование наемного труда иностранцев, нарушающих условия пребывания в Украине.

"Например, согласно статье 204 Кодекса Украины про административные правонарушения должностными лицами, которые нанимают сотрудников, нарушающих условия миграционного законодательства, нарушение влечет за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Согласитесь, сэкономить на нелегальном работнике уже не получится. Считаю, что это является хорошим рычагом для соблюдения работодателями не только миграционного, но и трудового законодательства; в будущем это поможет искоренить понятие "нелегального" труда", – говорит Регина Сай.

Также в документе предполагается, что должностные лица предприятий, учреждений и организаций, будут обязаны следить за сроками пребывания в стране мигрантов, работающих на их предприятиях. Если законное право иностранного работника находиться на территории Украины будет просрочено, а работодатель своевременно не уведомит об этом государственные органы, его оштрафуют на сумму 5400 грн.

"Штраф будет наложен на предприятие также в том случае, если они не выполнят свои обязательства по своевременному выезду работающего иностранца из Украины или за просроченость с оформлением документов, которые являются основанием для получения права на пребывание в стране. Накажут бизнес и за предоставление незаконному мигранту жилья, штраф до 10200 грн", – поясняет Андрей Яременко.

Юрист добавляет, что под наказание попадут и учебные заведение, в котором учатся иностранцы с просроченным разрешением, и любые другие организации. Во избежание штрафов всем им придется совершать контроль за соблюдением иностранцами украинских законов.

Несмотря на то, что такие нормы в законодательстве должны существенно разрешить проблему с нелегальными мигрантами в Украине, остаются открытыми несколько вопросов. Например, сейчас в стране не предусмотрен механизм, который позволил бы вычислять нелегалов. Да, в законопроекте отмечается, что задержание нарушителей смогут проводить пограничники и уполномоченные должностные лица. Но вот как этих нелегалов будут разыскивать – пока что остается загадкой.

"Следует обратить внимание, что механизм действий по выявлению иностранных граждан и граждан Украины, которые нарушают закон и помогают иностранцам незаконно пребывать на территории Украины, на данный момент не определен. Исходя из практики, процесс выявления таких фактов будет сопровождаться сообщениями неравнодушных граждан, соседей, при проведении финансовых или других операций. Скорее всего, в ближайшее время будет создана специальная служба, которая и будет заниматься выявлением правонарушителей", – говорит Яременко.

Юрист подытожил, что хоть законопроект и предлагает массу изменений, он все же нуждается в усовершенствовании и доработке.