Борьба за штормовой берет – морпехи преодолели полосу препятствий: опубликованы фото

На днях бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских сил ВСУ преодолели полосу препятствий на право носить штормовой берет.

Об этом пресс-служба 36-й обрмп ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

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Главной целью преодоления полосы была подготовка морпехов к выполнению сложнейших боевых задач по назначению. На дистанцию ​​вышло шесть групп по десять кандидатов. Бойцы должны были пройти дистанцию более 5 километров на пересеченной местности с естественными препятствиями и искусственными инженерными заграждениями. Кроме того им пришлось преодолеть водную преграду с помощью плавсредств и вброд.

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"Прохождение полосы препятствий с физической и психологической точки зрения – настоящее испытание тела и воли. Не все способны пройти этот экзамены, но на этот раз процент преодоления был довольно высоким. Мы можем гордиться нашими побратимами, которые достойно справились с поставленными задачами", – отметил начальник физической подготовки и спорта капитан Александр Одегов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что бойцы ВСУ впечатлили всех на учениях НАТО в Германии .

Также напомним, что в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие и Украина.

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