Борис Колесников в эфире телеканала "Украина", комментируя анонсированную Кабмином приватизацию, отметил, что правительство поступает правильно, но надо учитывать некоторые нюансы.

"Мне нравится, что Кабмин неукоснительно следует наработкам Оппозиционного правительства. Мы говорили о том, что предприятия нужно делить на три группы: убыточные – продавать, доходные – корпоратизировать и заставлять работать по мировым правилам, а неликвидные – полностью закрывать", – отметил Борис Колесников

По мнению оппозиционного премьера, эта волна приватизации может быть успешной, если будет качественно проведена предпродажная подготовка.

"Сегодня ни у одного сайта города Украины нет раздела для инвесторов. Посмотрите даже на Киев, самый развитый город. Предположим, вы хотите инвестировать 100 млн долларов – так вам даже некуда обратиться. Поэтому предпродажная подготовка очень важна. Когда вы смотрите на автомобиль в автосалоне, а он вычищен, продавцы вежливые – это одно. А если вы придете, а у продавца, извините, задница в солидоле и машина в грязи, то вы ничего не захотите покупать. Таким образом, главное – подготовиться, чтобы не продешевить", – сказал Колесников.

Также Борис Колесников прокомментировал принятую Кабмином Стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года. Он отметил, что "Антонов" должен быть корпоратизированным концерном.

"Так сложилось, что лет 15 назад за одну неделю я побывал на двух авиастроительных заводах: "Airbus" в Тулузе и Харьковском авиазаводе. И если их сравнить, то это даже не мотыга и комбайн, это копье и межконтинентальная баллистическая ракета. Разница просто огромная. Государству нужно обязательно доинвестировать финансы в Харьковский и Киевский авиастроительные заводы", – подчеркнул премьер-министр Оппозиционного правительства.

Ране Борис Колесников отмечал, что для возрождения украинской экономики нужно закончить войну, а не выпрашивать кредиты у МВФ.

Кроме того глава оппозиционного правительства Украины рассказал, почему зерно надо оставлять в стране, и какая поддержка нужна украинским аграриям.