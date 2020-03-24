Брифинг Виктора Ляшко о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция

Распространение вируса в Украине пока не удалось остановить

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко дает брифинг.

В Минздраве расскажут о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

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В тренде В Украине снова выросло количество зараженных коронавирусом

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Только за сутки зафиксировано 11 новых случаев. Случаи коронавируса выявлены Днепропетровской области – 2, Донецкой – 1, Житомирской – 2 (1 летальный), Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), Киевской – 15 (из них 10 в течение суток), Львовской – 2, Тернопольской – 2 (из которых 1 за последние сутки), Черновицкой – 25 (1 летальный), Черкасской – 1 и в городе Киеве – 29. Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

Кроме того, сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в десяти областях: Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Донецкой и Харьковской. Также сейчас рассматривается вариант режима ЧП. Читайте подробнее, в чем отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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