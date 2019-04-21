Будда в Харькове и борщ с квасом: чем живут нацменьшинства в Украине

Китайцы везут на память о родине фарфор, а немцы вышивают бисером

Мультикультурность. На территории Украины проживают представители более чем 130 народностей. Фото: из архива О. Кулаксыз.

Украину по праву называют многонациональной страной, ведь, по данным последней всеукраинской переписи населения, у нас проживают представители более 130 национальностей и народностей. Сегодня в северных областях Украины обитает много белорусов, в западных — венгров, румын, поляков, в восточных — русских, армян, татар, в южных и центральных регионах — крымских татар, болгар и молдаван.

Историки объясняют такую многонациональность процессами, которые происходили на наших территориях еще задолго до обретения государством независимости.

"В разные периоды украинские земли входили в состав разных государств, которые проводили свою политику. К примеру, после распада Галицко-Волынского княжества в конце XIV века часть этих земель получило Польское королевство. Местное правительство содействовало переселению в города поляков, немцев и евреев, которые вытесняли украинцев в села. Изначально Киевская Русь — первое государство, которое образовалось на украинских землях, — была многонациональной", — говорит историк Мария Бордеева.

Причисление себя к определенной группе народов — самоидентификация — это сознательный выбор, поэтому оперировать цифрами в изучении вопроса очень сложно, признаются исследователи.

"В целом наше общество очень разнообразно и сами жители вряд ли знают об идентичности друг друга, — говорит основатель молодежной организации "СТАН", которая занимается организацией и поддержкой культурных, социальных и правозащитных инициатив Ярослав Миникин. — Например, моя знакомая до 18 лет считала себя представительницей русского народа и внезапно узнала о своих еврейских корнях. Сейчас она чувствует себя иудейкой — изучает язык и культуру".

Гагаузы: каравай крестным на Пасху и борщ с квасом

Только в Одесской области проживают представители больше 100 национальностей. Мы же отправились в село Виноградовка Болградского района в гости к гагаузам. Они относятся к тюркской группе народов, предками которых были огузы — кочевые племена, переселившиеся из Средней Азии на Балканы в X—XIII веках.

На территории нынешней Украины они поселились более 200 лет назад. Сегодня в нашей стране проживают около 50 000 представителей этой национальности, второй родиной для большинства из которых стали села одесского региона.

"Наше село — Виноградовка (Курчуй) появилось в 1811 году. Сюда почти одновременно переселились болгары и гагаузы, которые поселились в разных частях. Однако небольшие группы приходили сюда еще в 1805 году, предположительно из Балчика и Акдере в Болгарии", — рассказала нам директор областного Центра гагаузской культуры Ольга Кулаксыз.

Чтят традиции

Многие праздники и обряды жители Виноградовки сумели сохранить и по сей день. Самые масштабные из них — религиозные. К слову, гагаузы исповедуют христианство в отличие от других тюркских народов, которые в основном исповедуют ислам. Тут отмечают Рождество, Масленицу, Пасху и День святого Георгия Победоносца. Так, за неделю до Пасхи гагаузы празднуют Лазарев день.

"Девочки 10—13 лет в национальной одежде напевают песни, прославляющие Лазаря, и оповещают односельчан о грядущем празднике. В знак благодарности их одаривают сырыми яйцами, маслом, мукой и деньгами. После все делят поровну и приносят домой. И эти продукты хозяйки обязательно используют при приготовлении куличей. Это вклад ребенка в праздник", — поясняет директор центра.

На Пасху местные жители ходят в церковь на всенощную службу, а на следующий день обязательно направляются к крестным с большим караваем. На него кладут вареную курицу "сююш", конфеты, печенье, яблоки и бутылку вина или коньяка.

День святого Георгия, или "Хедерлесь", отмечают 6 мая. После праздничной службы во дворе церкви расставляют столы, за которыми собирается чуть ли не все село. Главное блюдо праздника — "курбан" — пшеничная каша с ягненком, но если праздник выпадает в день поста, мясо заменяют рыбой.

Обычаи гагаузов. Ольга Кулаксыз показывает традиционные рушники. Фото: Д. Митанова

Пача и чорба

Национальные гагаузские блюда в основном схожи с кухней других представителей Бессарабии, но отличаются названиями или особенностями приготовления. Так, у гагаузов есть "кыырма" — своеобразный пирог, блюдо из тонко раскатанного теста с творожной начинкой, политой сметаной с яйцом, и "гезлемя" — жареные пирожки с брынзой. А вот "каурма" — это баранина, приготовленная в собственном соку с разными специями. В каждом гагаузском селе есть специалисты, которые знают секрет вкусного приготовления каурмы и помогают остальным.

Холодец у гагаузов называется "пача", квашеная рубленая капуста с морковкой и красным перцем — "кыймалана", а суп с зажаркой из морковки и лука — "чорба". Причем в Комратском районе Гагаузии (Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы) его называют "борщ" и готовят с домашним квасом. Особый рецепт и у гагаузской аджики: кроме помидоров, острого перца и чеснока, туда порой добавляют яблоки или сливы.

И если о национальных блюдах гагаузов мы только слушаем, то национальную одежду можем лицезреть. "У нас есть коллекция костюмов, куда входят также платья 1970-х годов, есть и 1940-х. Тогда брюки и рубашки изготавливались из тканого хлопчатобумажного полотна и украшались шелковыми нитями. Вот свадебное платье моей мамы и папина рубашка, пошитые из шелка", — показывает наша собеседница.

Особое место в культуре гагаузов занимает рушник — "пишкир". Рушники декорировали растительными и животными орнаментами, кружевом, которое плетут с помощью иглы — "гергефь". Чаще всего на рушниках изображен баран, который символизирует мужественность и мужское начало, и петух — домашний оберег.

В поисках заработка

Сейчас в Виноградовке живут около 4000 человек. По словам Ольги Кулаксыз, молодежь постепенно уезжает: кто на учебу, кто на заработки. Однако многие возвращаются обратно в село и пытаются обустроиться на месте. "Кто-то занимается столярным делом, кто-то выращивает овощи и фрукты и выходит на базар в городе, кто-то работает комбайнером или трактористом на местных агропредприятиях, занимается разведением и выпасом овец, — говорит Ольга. — Кроме того, у нас есть школа, почта, больница, магазины, пекарня, мельница, маслобойня, где тоже можно подыскать заработок".

Блюда гагаузов. Среди угощений на столе — кыырма и каурма. Фрто: из архива О. Кулаксыз

Китайцы: иероглиф счастья и чай

Выходцев из Поднебесной можно встретить во многих городах Украины. Причем, по официальным данным, 50% китайцев, желающих осесть в нашей стране, выбирают для проживания Харьков. Они трудятся на торговых площадках, учатся и преподают в вузах. Сейчас около 1000 уроженцев КНР имеют постоянный вид на жительство в первой столице.

Любимый праздник китайцев в Харькове — китайский Новый год, который отмечают в центральном парке им. Горького с мастер-классами по каллиграфии, чайными церемониями, танцем дракона и концертом. Также здесь празднуют День Луны и урожая в сентябре и День зимнего солнцестояния в декабре (тогда готовят вкуснейшие китайские пельмени). А центром китайского языка и культуры стал Институт Конфуция, который работает на базе ХНУ им. Каразина. Язык Мао Цзедуна и Брюса Ли здесь изучают не только украинские студенты, но и детвора из китайской диаспоры — так называемое второе поколение мигрантов.

"Они родились в Харькове и разговаривают на украинском или русском, но их родители хотят, чтобы они знали китайский язык", — говорит 38-летний преподаватель Ли Чже.

Наш собеседник считает Украину второй родиной.

"В 1998 году я приехал на подготовительные курсы в Киев, затем поступил в университет в Симферополе. Там получил высшее образование по специальности "учитель русского языка", — рассказывает Ли. — Во время учебы в аспирантуре познакомился с будущей женой — украинкой. Так нас соединила судьба, а нашему малышу скоро исполнится пять".

Прожив в Украине 10 лет, Ли вернулся на родину. Однако родина казаков манила его больше. Так, вместе с семьей он перебрался из Поднебесной сначала в Сумы, а теперь семья осела в Харькове.

"Живем в общежитии. Там на нескольких блоках живут китайские студенты и преподаватели", — поясняет Ли. На память о родине он взял китайский чай и фарфоровую посуду для чайной церемонии.

Новый год. Харьковчане отмечают праздник дважды. Фото: centralpark.kh.ua

А в Днепре мы познакомились с семьей 28-летнего Яо Вана, который приехал к нам учиться еще в 2009-м.

"Университет мне посоветовал китайский друг. Спустя два года обучения я познакомился с девушкой, и у нас завязались долгие и крепкие отношения. Еще через четыре года мы поженились в Китае, где впоследствии прожили два года, — рассказывает Яо Ван. — Но нас все равно тянуло в Украину, поскольку я привык здесь жить".

Парень говорит, что хорошо понимает украинский юмор и любит украинскую кухню, а в стране чувствует себя комфортно и свободно.

"Три месяца назад у нас родилась дочка Каталина. И я хотел бы растить ее именно в Украине", — признается Яо Ван.

Дома семья хранит лекарственные травы из Китая, иероглиф счастья, праздничную атрибутику, китайские специи и соусы.

"Национальные праздники я отмечаю с женой и китайскими студентами. Мы часто собираемся вместе, чтобы пообщаться, посмотреть китайское телевидение и приготовить что-то из наших национальных блюд", — добавляет Яо.

В Харькове. Китайцы проводят традиционную чайную церемонию. Фото: centralpark.kh.ua

Вьетнамцы: Будда и бизнес

Вьетнамская община в Харькове — самая большая в Украине. Сейчас в первой столице проживает около 3000 вьетнамцев, а ранее их численность достигала 5000 (многие уехали начиная с 2014-го). Первые вьетнамцы приезжали в Харьков в 1950-х, чтобы учиться, а с 1980-х — чтобы работать на заводах. Но после распада СССР большинство из них вернулись на родину, а те, кто остался, сменили заводы на торговые площадки. Сейчас как частные предприниматели они работают в ТЦ "Барабашово", корпорации Sun Group, заводах "Делтана" и "Принтленд", владеют кафе и ресторанами вьетнамской кухни.

Интересы вьетнамской общины в первой столице представляет Харьковское городское объединение граждан "Вьетнамское товарищество", созданное в 1998-м.

"Наша цель — сохранить традиции Вьетнама, культуру и обычаи, а также помочь нашим гражданам адаптироваться, изучать и соблюдать законы Украины", — рассказал председатель объединения Чан Дык Тыа.

У каждой вьетнамской семьи в доме есть алтарь предков с благовонными палочками и ритуальными предметами, а у самой диаспоры в Харькове — настоящий буддийский храм и отдельный жилой комплекс. Из праздников они отмечают азиатский Новый год, День рождения Будды, День благодарения родителей, День рождения президента Хо Ши Мина — основателя Демократической Республики Вьетнам — и День поминовения королей Хунг — основателей древнего вьетнамского государства. Много внимания они уделяют молодому поколению, для которого Украина уже, скорее, первая родина.

"Мы создали 14 классов по изучению вьетнамского языка. Ведь многие дети с родителями говорят на вьетнамском, а между собой — на русском или украинском, — рассказывает Чан Дык Тыа. — У нас много одаренных детей, которые достигают успеха в учебе, стали победителями в составе украинской школьной сборной на международной олимпиаде по математике".

Молодежь получает в Харькове высшее образование, но многие также уезжают учиться в Европу, Вьетнам, Канаду, где нередко остаются на ПМЖ. К слову, товарищество сотрудничает с организацией бывших советских ветеранов Вьетнамской войны, помогает людям с инвалидностью, детдомам, переселенцам, а также участвует в праздниках национально-культурных обществ.

В Харькове. В первой столице живет самая многочисленная община вьетнамцев в Украине. Фото: из архива "Вьетнамского товарищества"

Немцы: Октоберфест и бисерная вышивка

Весьма многочисленной является в Украине и немецкая община. По данным последней переписи, у нас живет более 33 000 этнических немцев. Больше всего они облюбовали Донецкую и Днепропетровскую области, а вот Ивано-Франковск и Тернополь выбирали для проживания реже. Первое официальное общество представителей этой национальности появилось в нашем государстве после того, как был окончательно снят запрет на перемещение немцев по стране в 1973-м.

Диаспора немцев в Днепропетровской области насчитывает примерно 3700 человек, а в областном центре — порядка 1100 человек (более точные данные о представителях национальных меньшинств в Украине появятся после переписи населения в 2020-м). Как рассказали нам в областном обществе немцев "Видергебурт", этнические немцы довольны жизнью в Украине, подчеркивая, что наш ритм жизнь им весьма подходит. Кроме того, украинцы отличаются толерантностью. Здесь немцы посещают различные клубы по интересам: творческую мастерскую, исторический клуб, ансамбль, с которым ездят на украинские фестивали.

"Мы собираемся с обществом примерно раз в два месяца. Вместе отмечаем преимущественно религиозные праздники. Например, 21 апреля будем праздновать Пасху. Также отмечаем День памяти и примирения 8 мая, День выселения немцев 28 августа, а в октябре празднуем Октоберфест", — говорит руководитель общества в Днепре Владимир Райнберг, отмечая, что живут немцы по католическому календарю.

В память об исторической родине представители общества хранят молитвенники и Евангелие на немецком, а также предметы немецкого народного творчества, в частности вышивку бисером.

Досуг. Ансамбль немецкого общества ездит на украинские фестивали. Фото: wiedergeburt.jimdo.com

Напомним, ранее стало представители диаспоры оценили демократичность президентских выборов. Всемирный конгресс украинцев признал, что выборы в Украине соответствовали международным стандартам.

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