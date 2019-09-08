Будет дождь, но не везде: прогноз синоптиков на воскресенье

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В Украине в воскресенье синоптики прогнозируют теплую погоду, в западных областях страны будет дождь. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Так, на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях днем пройдут дожди с грозами. В то же время на улице будет тепло – температура воздуха от 23 до 26 градусов по Цельсию.

В остальных областях страны осадки не прогнозируют.

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В центре Украины синоптики обещают более жаркую погоду – от 25 до 28 градусов.

В столице температура воздуха будет от 25 до 27 градусов.

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В северных областях также ожидают сухую и теплую погоду – от 25 до 27 градусов.

Жарче всего будет на юге. Там температура воздуха будет достигать от 27 до 29 градусов, ожидается ветер скоростью от 7 до 12 м/с.

Напомним, журналисты "Сегодня" писали, что синоптики обещают еще теплый сентябрь. В октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Кроме того, ранее метеорологи подвели итоги лета в столице . Так, средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +21,4 ºС, что на 2,7ºС превысило климатическую норму. Это дало ему возможность разделить шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

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