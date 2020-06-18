Будет еще жарче, но грозы не уйдут: как изменится погода в Украине 18 июня (карта)

Местами в стране ожидаются град и шквалы 15-20 м / с

В Украине сегодня, 18 июня, будет еще жарче. Несмотря на это, большинство областей накроют дожди и грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"18 июня ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в Украине, кроме северо-восточных и восточных областей, дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 25-30 градусов тепла. Еще жарче будет в восточных областях – тут прогреет до 33 градусов. А вот на западе страны будет прохладнее всего – синоптики прогнозируют 20-25 градусов тепла.

Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась в Украине. Сильные дожди превращают улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывает линии электропередач и валит деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

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