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Будет еще жарче, но грозы не уйдут: как изменится погода в Украине 18 июня (карта)

18 июня, 06:51

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Местами в стране ожидаются град и шквалы 15-20 м / с

В Украине сегодня, 18 июня, будет еще жарче. Несмотря на это, большинство областей накроют дожди и грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"18 июня ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в Украине, кроме северо-восточных и восточных областей, дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

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Будет еще жарче, но грозы не уйдут: как изменится погода в Украине 18 июня (карта)

Температура в стране установится на уровне 25-30 градусов тепла. Еще жарче будет в восточных областях – тут прогреет до 33 градусов. А вот на западе страны будет прохладнее всего – синоптики прогнозируют 20-25 градусов тепла.

Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась в Украине. Сильные дожди превращают улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывает линии электропередач и валит деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

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