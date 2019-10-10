Будет свежо и мокро: синоптик рассказал о погоде в пятницу

В последний рабочий день недели будут температурные качели от 12 до 20 градусов

/ Фото: Pixabay

Потепление в Украине немного "затормозится" в пятницу. 11 октября в большинстве областей будет свежо, а погоду подпортят дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, пятница в Украине ожидается немного свежее, чем четверг, но все равно будет достаточно тепло в сравнении с последними днями.

"В течение дня температура воздуха составит 12-16 градусов, на юге 15-20 градусов. Дожди пройдут на юге и востоке, кроме Харьковской области, и еще в центре, кроме Винницкой области, и могут быть периодически сильными. Поэтому жители этих регионов – подготовьтесь к дождям. На западе и севере существует вероятность осадков, но небольших и локальных. Ветер будет дуть с запада, умеренный", – написала Диденко.

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В Киеве 11 октября ожидается погода прохладная, с максимальной температурой воздуха около 14 градусов. Есть вероятность небольшого дождя.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

В то же время из-за недавних холодов украинцы стали заражаются вирусами. В аптеках – в спросе противопростудные средства и иммуномодуляторы. В поликлиниках – очереди. Врачи говорят: если не уберечься, в этом сезоне гриппом могут переболеть до 7 млн украинцев. Какую же профилактику выбрать от сезонных болезней? Как не простудиться и сэкономить на лекарствах? В этом разбирались корреспонденты "Сегодня".

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