Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Будут ли оцифровывать бумажные медкарты украинцев: у Зеленского дали ответ

12 октября, 13:10

Виталий Андроник

Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 года на вторичном звене

/ Фото: pexels.com

Реклама

Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 года на вторичном звене. Первые медкарты уже запускаются в пилотном режиме и дальше масштабируются. Об этом сайту "Сегодня" рассказала Яника Мерило, координатор направления eHealth от Офиса президента.

"Записи будут делаться по текущим диагнозам. То есть пришел пациент – ввели данные. Это скорее принципиальное решение, оцифровывать ли информацию прошлого. Например, Эстония решила не оцифровывать, потому что это большие масштабы труда. Возможно, по каким-то группам нужно будет вводить старые данные, если нужно видеть весь цикл, но массово – не факт", – отметила Мерило.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Электронная медкарта пациента должна заработать уже в апреле": интервью с Яникой Мерило".

Как известно, в Украине с 2017 года работает государственное предприятие "Электронное здоровье", которое занимается внедрением электронных инструментов в здравоохранении. И Яника Мерило подчеркивала, что аудит уже проводится новым руководством Минздрава и будет продолжаться еще два месяца. Необходимо понимать многое, начиная с того, какие реестры существуют, и до того, какова готовность городов запускать новые функции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

здоровье карта аудит пациент данные координатор реестры eHealth медкарты Яника Мерило

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видеоПолитика
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на ДонбассеПолитика
Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видео
Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видеоДругие новости
В Киеве на краже целой пачки носков задержали пьяную женщину
В Киеве на краже целой пачки носков задержали пьяную женщинуПроисшествия
Пресс-марафон Зеленского: полное видео
Пресс-марафон Зеленского: полное видеоПолитика
Лавров сделал новое циничное заявление об Украине
Лавров сделал новое циничное заявление об УкраинеПолитика

Новости партнеров

Loading...