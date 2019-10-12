Будут ли оцифровывать бумажные медкарты украинцев: у Зеленского дали ответ

Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 года на вторичном звене

/ Фото: pexels.com

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Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 года на вторичном звене. Первые медкарты уже запускаются в пилотном режиме и дальше масштабируются. Об этом сайту "Сегодня" рассказала Яника Мерило, координатор направления eHealth от Офиса президента.

"Записи будут делаться по текущим диагнозам. То есть пришел пациент – ввели данные. Это скорее принципиальное решение, оцифровывать ли информацию прошлого. Например, Эстония решила не оцифровывать, потому что это большие масштабы труда. Возможно, по каким-то группам нужно будет вводить старые данные, если нужно видеть весь цикл, но массово – не факт", – отметила Мерило.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Электронная медкарта пациента должна заработать уже в апреле": интервью с Яникой Мерило".

Как известно, в Украине с 2017 года работает государственное предприятие "Электронное здоровье", которое занимается внедрением электронных инструментов в здравоохранении. И Яника Мерило подчеркивала, что аудит уже проводится новым руководством Минздрава и будет продолжаться еще два месяца. Необходимо понимать многое, начиная с того, какие реестры существуют, и до того, какова готовность городов запускать новые функции.

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