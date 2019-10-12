Не верю, что у 94% больниц есть интернет: Яника Мерило об электронном здравоохранении

Сейчас уже есть предварительные оценки, насколько медицинские учреждения охвачены интернетом, обеспечены компьютерами, но они вряд ли правдивы.

/ Фото: Pixabay

Реклама

В Украине с 2017 года работает государственное предприятие "Электронное здоровье", которое занимается внедрением электронных инструментов в здравоохранении. Аудит уже проводится новым руководством МОЗ и будет продолжаться еще два месяца. Необходимо понимать многое, начиная с того, какие реестры существуют, и до того, какова готовность городов запускать новые функции. Об этом сайту "Сегодня рассказала Яника Мерило, координатор направления eHealth от Офиса Президента.

"Если мы скажем: давайте запускать электронную карту пациента, то нужно изучить и готовность запускать ее, то есть, например, доступность к интернету на местах, наличие компьютеров, и тому подобное. То есть мы хотим также понять, что надо усилить и на центральном уровне, как поддержать города, чтобы все реально заработало", – отметила Мерило.

По ее словам, сейчас уже есть предварительные оценки, насколько медицинские учреждения охвачены интернетом, обеспечены компьютерами, но они вряд ли правдивы.

"По отчетам, 94% больниц охвачены интернетом и имеют компьютеры. Я не верю этому. Я много ездила по маленьким городам, поэтому не верю, что это реальный показатель. Разве у каждого врача есть компьютер и интернет, чтобы вести карточку пациента? Ну, точно нет. Эти исследования мы как раз и будем проводить, чтобы увидеть реальное состояние".

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Электронная медкарта пациента должна заработать уже в апреле": интервью с Яникой Мерило".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама