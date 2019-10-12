"Электронная медкарта пациента должна заработать уже в апреле": интервью с Яникой Мерило

Фото предоставлено Яникой Мерило

Электронная карта пациента, электронный рецепт, информационная система больниц и телемедицина – это все должно появиться в украинской медицине в рамках внедрения "электронного здоровья".

За координацию направлении eHealth от Офиса президента Украины отвечает Яника Мерило.

Когда из больниц исчезнут бумажные медкарты, кто получит доступ к медицинской информации украинцев и не появятся ли персональные данные пациентов на черном рынке, в интервью сайту "Сегодня" рассказала Яника Мерило.

- Яника, как вас пригласили в Офис президента координировать направление eHealth?

- Впервые с теперь уже президентом мы несколько раз общались с осени прошлого года, он пригласил обсудить электронное управление. И еще много раз я общалась с командой президента. Мы сравнивали, насколько у нас совпадают взгляды: как я вижу электронное управление, а как они. Сегодня я рада быть в команде президента и вице-премьера Михаила Федорова. Я сама айтишник, работала, в том числе, в Эстонии, где с 2007 года в eHealth все электронное. Также руководила инвестфондом, где управляла медицинским направлением. Так что есть понимание и менеджмента медицины. Когда только началась медреформа, мы в Днепре и области пилотировали много решений, в том числе электронный рецепт. Также запустили и масштабировали решения в других городах области, чтобы показать, что такие изменения хотят и маленькие города. То есть имеется опыт с разных уровней.

Мы на себе чувствовали, как запускается реформа eHealth, какие есть проблемы. Но, опять же, на мне по направлению eHealth – общая координация и решение общих вызовов, а не текущее участие в исполнительном уровне. Каждый все же имеет свою ответственность и свои функции. Очень важно иметь стратегию, чтобы видеть, над чем мы совместно работаем. И это большая проблема, что этой стратегии на сегодняшний день нет. Сейчас главная задача – чтобы была единая стратегия и понимание всех уровней: и министерства, и Национальной службы здоровья Украины, и местных самоуправлений, куда мы вместе идем, какие у нас есть сроки. Мы договорились о совместной дорожной карте и плане действий со всеми главными участниками процесса, и через месяц должна быть согласована общая концепция, а через два месяца – стратегия.

- В Украине с 2017 года работает государственное предприятие "Электронное здоровье", которое занимается внедрением электронных инструментов в здравоохранении. Вы уже проводили аудит того, что сделано?

- Аудит уже проводится и будет продолжаться два месяца. Нам необходимо понимать многое, начиная с того, какие у нас реестры существуют, и до того, какова готовность городов запускать новые функции. Если мы скажем: давайте запускать электронную карту пациента, то нужно изучить и готовность запускать ее, то есть, например, доступность к интернету на местах, наличие компьютеров, и тому подобное. То есть мы хотим также понять, что надо усилить и на центральном уровне, как поддержать города, чтобы все реально заработало.

Фото предоставлено Яникой Мерило

- Но сейчас уже есть предварительные оценки, насколько медицинские учреждения охвачены интернетом, обеспечены компьютерами?

- По отчетам, 94% больниц охвачены интернетом и имеют компьютеры. Я не верю этому. Я много ездила по маленьким городам, поэтому не верю, что это реальный показатель. Разве у каждого врача есть компьютер и интернет, чтобы вести карточку пациента? Ну, точно нет. Эти исследования мы как раз и будем проводить, чтобы увидеть реальное состояние.

- Из каких компонентов состоит eHealth?

- В Украине принято считать, что eHealth – это для первичного и вторичного звена. В мире электронная система здравоохранения – это все, любым образом имеющее отношение к пациенту. Приведу некоторые примеры: когда врач экстренной помощи едет на вызов и уже имеет доступ к медицинской карточке пациента, он сразу видит, есть ли у пациента аллергия на что-то. Это телемедицина. Это лаборатории, они также должны иметь возможность вносить информацию в карточки пациента по результатам анализов. Это все, что касается качественного оказания помощи.

- У нас сейчас нет ни реестра пациентов, ни демографического реестра. Без них возможно запустить электронную систему здравоохранения?

- Действительно, Украине не хватает демографического реестра. Почему он нужен? Например, в Эстонии ребенок при рождении получает идентификатор. И дальше по жизни через идентификатор предоставляются услуги. Все реестры знают, что ты – это действительно ты. Человек может изменить имя, переехать, но код всегда с ним и услуги человек получает независимо от того, где он находится. В Украине реально очень много реестров и соединить их очень сложно. Даже имя Александр одного человека в различных реестрах может быть записано с ошибками: Олександер, Александер и так далее. И реестры не фиксируют, что вот этот Александр, который сейчас живет в Харькове, это тот самый Александр, три года назад живший в Днепре. Но должен быть один главный якорный реестр, куда различные госучреждения могут делать запрос и не просить справку у человека. Это взаимодействие многих реестров. Но можно уже работать с реестром пациентов, который формируется с подписанием деклараций.

- Сейчас существует центральный компонент, который администрирует государственное предприятие "Электронное здоровье". И есть частные медицинские информационные системы, которые подключаются к центральному компоненту. Насколько я знаю, в Эстонии и система, и центральная база – государственные. Стоило ли Украине запускать подключения к данным частных компаний?

- Я сторонница свободного рынка, и рынок не нужно закрывать. Но полную защиту данных должно гарантировать государство. Я очень боюсь госмонстров и я не могу вспомнить, где в Украине есть успех и большая радость от государственной монополии. Большая конкуренция дает большое качество.

Фото предоставлено Яникой Мерило

- Но нет единого стандарта среди информационных систем по авторизации. Например, недавно в Helsi.me можно было зайти только по коду, который система присылает при регистрации. Если этот код получит другой человек, он без проблем войдет в режим, где размещены персональные данные: паспортные данные, номер телефона, адрес. Только недавно они изменили подход и человек сам может установить пароль.

- Здесь я согласна. В вопросах безопасности я консерватор. Я надеюсь, мы перейдем на единую государственную идентификацию граждан. Сегодня это неудобно, могло бы быть по-другому, но прямой угрозы нет. Но когда появится карта пациента, уровень идентификации и авторизации будет еще важнее. SMS будет недостаточно, потому что, например, в карточке пациента есть персональные данные, которые должны быть защищены. Например, это может быть MobileID или ID-паспорт, который имеет высокий уровень безопасности. Чем больше сохраняется и запрашивается персональных данных, тем выше должен быть уровень защиты.

- Как хорошо между собой взаимодействуют частные медицинские информационные системы? Что если запись в одной клинике делается через одну систему, а в другой раз пациент приходит в другую, где используется иная система? Различные МИС должны обмениваться информацией, что это за пациент?

- Системы должны сотрудничать между собой через центральную базу; как сейчас декларации хранятся в центральном компоненте, так в будущем информация в карточке пациента должна храниться на государственном уровне, а медицинские информационные системы должны взаимодействовать через центральную базу в соответствии с единым стандартом. Они подключаются к этому компоненту, проходят аккредитацию на соответствие всем правилам безопасности, а дальше делают запросы в базе. Сейчас первый уровень так и работает, но еще не имеет карточки пациента. Есть некоторые медицинские учреждения, которые имеют свою систему и еще не подключились, поскольку только сейчас запускается карта пациента. Гораздо лучше главную информацию хранить в центральной базе, чем иметь много локальных реестров, а потом думать, как их объединить между собой.

- Если говорить о сроках, когда украинцы уже не будут носить с собой бумажные медкарты?

- Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 года на вторичном звене. Первые медкарты уже запускаются в пилотном режиме и дальше масштабируются.

- Существующие бумажные медкарты должны оцифровываться, или данные в электронные карточки будут вноситься с момента их создания?

- Записи будут делаться по текущим диагнозам. То есть пришел пациент – ввели данные. Это скорее принципиальное решение, оцифровывать ли информацию прошлого. Например, Эстония решила не оцифровывать, потому что это большие масштабы труда. Возможно, по каким-то группам нужно будет вводить старые данные, если нужно видеть весь цикл, но массово – не факт.

- Относительно информации, которую будет видеть врач, пациент, средний медицинский персонал, лаборант. Это будет полный доступ данных для всех медиков?

- Все зависит от того, кому какой доступ предоставлен. Кабинет пациента должен запуститься с января следующего года в тестовом режиме. Пациент имеет право запретить видеть информацию кому-либо, кроме него или врача. Если человек записался к врачу, то, видимо, этот врач должен иметь право доступа. Или, например, человек попадает в скорую помощь и не имеет возможности открыть доступ к своей карточке: тогда, видимо, врач экстренной помощи должен тоже видеть карточку. Это сложный механизм, кто будет иметь право, но ключевое, что сам пациент решает, кому открывать доступ к медкарте. Кроме случаев, когда это касается жизни самого человека.

- Что если кто-то решит удалить с карты определенные данные или изменить их, чтобы скрыть врачебную ошибку? Это возможно будет отслеживать?

- Этот вопрос процедуры: врач может, например, изменять диагноз. Но всегда будет log-файл – след всех изменений. То есть пациент будет видеть, кто и что делал с его информацией.

- Кроме электронной медкарты, какие еще электронные медицинские инструменты будут внедрены?

- Электронный больничный, направления, электронные рецепты на все категории. Будет запущено взаимодействие реестров, чтобы не было дублирования информации.

- К сожалению, в Украине много баз данных просто продаются на черном рынке. Есть ли такая опасность в отношении медицинских данных украинцев?

- Очень важно, чтобы не было одной большой базы, которую кто-то сможет скачать. Я очень за то, чтобы было несколько баз, которые через идентификаторы соединяют информацию. То есть не будет одного файла в Excel, где содержится вся информация, а будет идентификатор и информация, которая будет подтягиваться из разных систем. Этот вопрос архитектуры, чтобы не было "бога", который может скачать все. Сейчас мы работаем с уполномоченным по правам человека, который также дает рекомендации. Они проводят сейчас аудит систем. И мы очень тесно сотрудничаем с ними.

- Как насчет финансирования? Электронная система требует больших средств.

- Зависит от того, что мы хотим сделать. Аудит покажет, сколько нам нужно на это средств, поскольку врачи нуждаются в компьютерах, интернете. Еще многое будет зависеть от того, будем ли мы работать в "облаках", или же нужны data-центры. Мы встречались с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, и он также затронул вопрос государственной стратегии "облаков".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что европейцы выстраиваются в очередь к украинским стоматологам.

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