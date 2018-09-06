Буллинг в украинских школах: в ЮНИСЕФ обнародовали шокирующую статистику

В 2017 году в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Об этом говорится в отчете фонда ЮНИСЕФ "Ежедневный урок: Остановить насилие в школах".

Согласно данным отчета, 40% пострадавших детей никому не рассказывали о травле в школе. Примечательно, что в Украине девочки чаще испытывают психологическое давление, а мальчики чаще подвергаются физическому насилию и угрозам.

В общем в мире более трети школьников в возрасте от 13 до 15 лет стали жертвами буллинга.

"Каждый второй ученик или ученица в возрасте от 13 до 15 лет – примерно 150 млн детей в мире – сообщают, что подвергались насилию со стороны сверстников в школах или вблизи школы", – отметили в фонде.

Ранее в Минобразования озвучили пугающую цифру — в 2017 году почти 110 тысяч человек обратились к психологам из-за травли в школах. Среди последних громких случаев буллинга — избиение компанией старшеклассников ученика восьмого класса в Житомирской области и жестокое избиение девочки в Одессе, которое к тому же сняли на видео.

Официального определения буллинг до сих пор нет. Как и наказания за него. Родителей обидчика штрафуют на 51 гривну. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Возможно ситуацию изменят новые штрафы. Депутаты предлагают взимать с родителей малолетних агрессоров 340-850 грн и учителей 850-1700, которые замалчивают факты травли. При повторном издевательстве – до 5000. Но пока это законопроект.