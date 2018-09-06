Буллинг в украинских школах: в ЮНИСЕФ обнародовали шокирующую статистику

Сегодня, 10:26

40% пострадавших детей никому не рассказывали о травле в школе

Фото: vzglyad.kg
Фото: vzglyad.kg

В 2017 году в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Об этом говорится в отчете фонда ЮНИСЕФ "Ежедневный урок: Остановить насилие в школах".

Согласно данным отчета, 40% пострадавших детей никому не рассказывали о травле в школе. Примечательно, что в Украине девочки чаще испытывают психологическое давление, а мальчики чаще подвергаются физическому насилию и угрозам.

В общем в мире более трети школьников в возрасте от 13 до 15 лет стали жертвами буллинга.

"Каждый второй ученик или ученица в возрасте от 13 до 15 лет – примерно 150 млн детей в мире – сообщают, что подвергались насилию со стороны сверстников в школах или вблизи школы", – отметили в фонде.

Ранее в Минобразования озвучили пугающую цифру — в 2017 году почти 110 тысяч человек обратились к психологам из-за травли в школах. Среди последних громких случаев буллинга — избиение компанией старшеклассников ученика восьмого класса в Житомирской области и жестокое избиение девочки в Одессе, которое к тому же сняли на видео. 

Официального определения буллинг до сих пор нет. Как и наказания за него. Родителей обидчика штрафуют на 51 гривну. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностейВозможно ситуацию изменят новые штрафы. Депутаты предлагают взимать с родителей малолетних агрессоров 340-850 грн и учителей 850-1700, которые замалчивают факты травли. При повторном издевательстве – до 5000. Но пока это законопроект.
школы, ООН, жертвы, школьники, Украина, юнисеф, буллинг, статистика 2017

Вы сейчас просматриваете новость "Буллинг в украинских школах: в ЮНИСЕФ обнародовали шокирующую статистику". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Как распознать потенциальных обидчиков своих детей: эксперимент "Сегодня"

3 Сентября, 09:42

Жертвами задир обычно становятся неуверенные в себе дети, без коммуникативных навыков

Украина

Права несовершеннолетних. За безопасность ребенка в первую очередь отвечают родители или опекуны

Где искать защиту прав детей: кто такой омбудсмен и чем он занимается

26 Августа, 01:20

Омбудсмен подаст иск в суд и поможет при незаконном отчислении
Загрузка...

Украина

В Украине хотят ввести штрафы за школьную травлю: почем обойдется буллинг задирам

14 Августа, 07:22

Каждый пятый обиженный ребенок считает травлю нормой, а наказывать будут учителей и родителей

Украина

Пострадавший ребенок должен быть уверен, что его защитят. Фото: vzglyad.kg

Пострадавший ребенок должен быть уверен, что его защитят - психолог

7 Августа, 04:30

Эксперты советуют не замалчивать о случаях травли в школах
Загрузка...