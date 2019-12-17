Бунт в СИЗО Кропивницкого: тюремщица избита, мятеж подавлен, администрация считает убытки

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Стали известны подробности бунта в следственном изоляторе Кропивницкого и нападения одного из арестантов на тюремного психолога.

В официальном заявлении госучреждения "Кропивницкий следственный изолятор" говорится, что заключенный угрожал сотруднице СИЗО и ее семье физической расправой, выражался нецензурно и нанес телесные повреждения.

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Противоправные действия заключенного задокументированы органами Национальной полиции", – говорится в сообщении.

"В учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению", – также сообщили тюремщики.

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Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении сотрудника СИЗО (по ч.2 ст. 345 УК Украины).

Кроме того, прокуратура области открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации СИЗО, повлекшей значительный материальный ущерб, по ч.2 ст.365 УК Украины.

В ведомстве отметили, что сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируется.

В свою очередь глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь на странице в Facebook сообщил, что в Киеве провел рабочую встречу с министром юстиции Денисом Малюськой, на которой обсудил ситуацию в СИЗО.

"Этот вопрос полностью контролируется министерством и областной государственной администрацией. Сейчас правоохранительные органы проводят работу в пределах своих полномочий", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее мы писали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

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