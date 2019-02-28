Быки в полторы тонны и новинки техники: украинские студенты посетили агровыставку SIMA-2019

Будущие аграрии пообщались с зарубежными бизнесменами и обзавелись полезными контактами

Украинские студенты на SIMA 2019. Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

Быки в полторы тонны и новинки техники: украинские студенты посетили агровыставку SIMA-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7c7/389/5c77c738977e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7c7/389/5c77c738977e8.jpg 2019-02-28T18:57:00+02:00 Украина Будущие аграрии пообщались с зарубежными бизнесменами и обзавелись полезными контактами

С 26 по 28 февраля 30 украинских студентов – победителей образовательного конкурса "Агро 2019" от Фонда Бориса Колесникова – посетили Париж и крупную сельскохозяйственную выставку SIMA-2019.

Два дня будущие агрономы, ветеринары и технологи знакомились с новинками в сфере растение- и животноводства, проектирования сельхозтехники. Студенты из разных городов Украины два месяца боролись за возможность посетить профильную выставку и своими глазами увидеть современные разработки в сфере сельскохозяйственной техники, новые сорта растений и породы животных. Они проходили отборочные конкурсные этапы, создавали оригинальные проекты. Некоторые из них уже не первый год принимают участие в образовательных проектах Фонда Бориса Колесникова. Семеро студентов в прошлом году победили в "Агро 2018" и ездили на выставку Фиерагрикова 2018 в Верону. Другие же впервые посетили профильный форум такого масштаба, увидели Париж и вообще выбрались за границу.

Фото: пресс-служба Фонда

Несмотря на то, что юные украинские аграрии проводили время в одном из самых красивых и романтичных городов мира, большинство из них мечтали увидеть не столько Эйфелеву башню и Собор Парижской Богоматери, сколько саму выставку. Увидеть SIMA-2019 – это посмотреть в свое будущее, считают будущие аграрии, ведь все, что признается лучшим на выставке, становится брендом и покупается сельхозпредприятиями, в том числе и украинскими.

"Это международная выставка. Выставки такого масштаба собирают передовые новинки. Техники, новые сорта растений и виды животных, которые получают признание на этой экспозиции, сразу же становятся брендом. Вся эта техника, растения и животные очень скоро появятся и у нас, в Украине. Поэтому здорово заранее увидеть их и ознакомиться с лучшими передовыми технологиями. Я благодарен за это Фонду Бориса Колесникова", – говорит победитель конкурса "Агро 2019", студент Харьковского национального аграрного университета им. В. Докучаева, победитель "Агро 2018" и "Агро 2019" Егор Никифоров.

ЖАТКА, ПЛУГ И БЕСПОЧВЕННОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

Огромная часть SIMA-2019 была посвящена новинкам в сельхозтехнике. Современные комбайны, тракторы, грузовые автомобили заняли несколько огромных павильонов. Как только студенты попали на выставку, сразу же принялись с энтузиазмом изучать технику. Они не стеснялись залезать в кабины, более подробно все рассматривать и мучить бесконечными вопросами производителей. Особенно огромные металлические гиганты привлекали будущих агрономов.

Среди них – магистр Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Александр Деревянко. Студента впечатлила современная жатка одного из передовых европейских предприятий.

"Понравилась удлиненная жатка, она где-то 12-13 метров, с новой системой сбора. Она берет урожай с большой площади, что позволяет экономить топливо. Плюс, там новая система очистки. Это очень перспективно и прикольно. Очень интересно за этим наблюдать. Я думаю, уже скоро она появится в Украине", – говорит талантливый студент и дополняет, что уже второй раз принимает участие в проекте и побеждает.

Фото: пресс-служба Фонда

Еще одного будущего агронома родом из Харькова Егора Никифорова заинтересовал плуг французской фирмы. Студент проходил стажировку в Дании и хорошо знаком с европейскими технологиями растениеводства. Говорит, что такой техники сегодня не хватает Украине.

"Этот плуг для глубокой обработки почвы без отвала. Плуг, когда идет, переворачивает пласт. Если в хозяйстве десятилетиями обрабатывали поле плугом, образуется уплотненный шар. Этим агрегатом мы можем его сорвать, дать доступ корням к глубоким шарам, достать им до влаги и избежать искривления корней", – рассказывает Егор Никифоров.

Фото: пресс-служба Фонда

Привлекали агрономов и технологии выращивания растений. Так, студент Таврического государственного агротехнологического университета Мелитополя Антон Шевченко занимается выращиванием растений беспочвенным методом. На выставке он сразу же принялся искать стенды по своей тематике.

"Цель поисков – стенды, касающиеся удобрений растений как на минеральной, так и на органической основе, а также стенды с растениеводческой тематикой, то есть выращивание новых гибридов, новых сортов. Искал и нашел стенды по выращиванию растений беспочвенный методом. Был стенд, где было изображено выращивание земляных пряных растений методом частичного затопления корневой системы питательны раствором, регуляцией светового, температурного режимов и минерального состава. Я думаю, это перспективно для Украины. Практически шесть месяцев из-за погодных условий мы не можем выращивать растения. Благодаря этому методу мы сможем это делать круглый год", – делится Антон Шевченко, который, кстати, в прошлом году также победил в конкурсе Фонда Бориса Колесникова и ездил на выставку в Верону.

БЫКИ-ГИГАНТЫ И СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО СРЕДИ ЖИВОТНЫХ

Большая часть SIMA-2019 была посвящена передовым технологиям в животноводстве. В отдельном большом павильоне разместились разнообразные виды крупного рогатого скота. Рыжие и черные, коротко- и длинношерстые, молочные и мясные, а некоторые из них были просто гигантских размеров. Один из быков на выставке весил 1 647 килограмм. Такого гиганта собственники оценили минимум в 2 000 евро.

Эту часть выставки мечтали посетить украинские студенты и аспиранты, которые в будущем мечтают связать свою жизнь с разведением и изучением животных. Среди них – третьекурсник Винницкого национального аграрного университета Николай Медяный. Победитель "Агро 2019" уже сейчас занимается разведением коров в родной Винницкой области. Он с легкостью узнал породы коров, которых можно встретить в Украине.

"Вот голштинская порода, – указывает на черно-белую безрогую корову студент. – Это самая популярная порода в Украине. Это молочная порода, которая славится большими надоями".

Фото: пресс-служба Фонда

Сейчас парень работает с молочными коровами, ведь мясные виды в Украине не так распространены. По словам студента, украинские фермеры редко берутся за разведение именно мясных коров, так как это требует придерживания четкой технологий и больших вложений.

"Каждая из представленных на выставке коров по-своему уникальна. Особенно привлекают внимание мясные коровы. Это специально выведенные породы, у них есть потенциал к росту. Если их правильно кормить, они вырастают в гигантов и из них выходит много мяса. Но вот в Украине есть проблема – фермеры не придерживаются технологий кормления таких животных, а потом жалуются, что они не растут и держать их нерентабельно. Я рад, что побывал на этой выставке и увидел эти породы. Здесь много видов, о существовании которых я даже не слышал. Мне хочется узнать побольше о каждом из них. Ведь именно мясные породы надо завозить в Украину. Это решило бы вопрос с заоблачными ценами на говядину", – говорит победитель "Агро 2019".

Фото: пресс-служба Фонда

А вот аспирант первого курса Днепровского национального аграрного университета Валерий Петруша приехал на выставку с конкретной целью – найти специалистов, которые занимаются трансплантацией эмбрионов. Он также второй год принимает участие в конкурсе аграриев от Фонда.

"Я уже практикующий ветеринар. Я интересуюсь трансплантацией эмбрионов среди животных. Суть моего проекта, представленного в финале конкурса "Агро 2019", такова – крутую корову осеменяют элитным быком, потом этот эмбрион вымывают и подсаживают другим, более слабым самкам. Одна высокопродуктивная корова с высоким генетическим потенциалом может давать около пяти эмбрионов в месяц. В итоге, не одна, а целых пять коров дадут сильное потомство. Эта тема дала возможность мне победить в конкурсе Фонда, посетить Париж и выставку. На SIMA-2019 я нашел заинтересованных в этой теме специалистов. Французская копания занимается продажей семенного материала и эмбрионов. Эта технология в Европе очень развита. Взял у них контакты. Должны скинуть эмбрионы со всеми характеристиками", – делится аспирант.

ВСТРЕЧА С УКРАИНЦАМИ

Приятно удивились студенты, встретив на "Агро 2019" украинские компании, которые занимаются производством сельхозтехники и удобрений. Украинские бизнесмены с удовольствием рассказали ребятам о своей работе, а также поделились контактами.

Фото: пресс-служба Фонда

Во второй день выставки победители "Агро 2019" встретились с Президентом благотворительного Фонда – Борисом Колесниковым. Борис Викторович прилетел в Париж, чтобы лично встретиться с победителями конкурса "Агро", а также узнать, какие знания студенты почерпнули на форуме.

Борис Колесников. Фото: пресс-служба Фонда

"Мы привезли в Париж лучших молодых аграриев Украины, которые придут на смену признанным специалистам. Здесь они увидели, что передовое сельское хозяйство во всем мире является гибким, экспериментальным, финансово грамотным. Новички с умным и творческим подходом – такие, как наши студенты – с легкостью могут добиться успеха в этой сфере, и это их очень вдохновило на новые идеи, доработку существующих проектов стартапов и внедрения их в нашей стране. Фонд предложит ребятам построить бизнес и поддержит их в этом начинании. Наша задача – дать шанс и возможность молодым предпринимателям заявить о себе и своих бизнес-кейсах", – отметил Борис Колесников.

Фото: пресс-служба Фонда

Под конец второго дня на SIMA-2019 украинские студенты были уставшими, но счастливыми. Они рассматривали фотографии с любимыми экспонатами, а некоторые, воодушевленные увиденным, уже начинали обдумывать следующий проект, чтобы снова присоединиться к образовательным инициативам от Фонда Бориса Колесникова и в следующем году посетить еще одну мировую выставку.

Фото: пресс-служба Фонда

Напомним, конкурс "Агро" проходит второй раз. В прошлом году в проекте Фонда приняли участие 1 500 студентов из 20 аграрных вузов Украины. Тридцать победителей конкурса посетили международную сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Вероне (Италия). Полученный в поездке опыт юные аграрии в будущем применят в родной стране.

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