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Час Земли: люди по всему миру отключат электричество

Сегодня, 17:50

Акцию поддерживают и потребители, и производители электроэнергии

Час Земли: люди по всему миру отключат электричество Украина Акцию поддерживают и потребители, и производители электроэнергии

Люди по всему миру сегодня на час отключат электроприборы. Самая массовая экологическая акция на планете "Час Земли" в Украине начнется в 20:30.

Отметим, что бережливое использование электроэнергии помогает сохранить окружающую среду. Поэтому акцию поддерживают и потребители, и производители электроэнергии.

"Мы понимаем, что отключение электрической энергии на один час в год – это символическая акция, которая демонстрирует всему миру, что электрическая энергия должна потребляться бережно и разумно. Это действие, которое заставляет всех задуматься над тем, что такое электрическая энергия. Охрана окружающей среды – это одно из основных направлений компании ДТЭК", – рассказала "Сегодня" главный эколог ДТЭК Ирина Вербицкая.

Мы писали о том, что в Киеве сегодня на нескольких объектах на час отключат освещение. Как сообщает пресс-служба КП "Киевгорсвет", в частности, архитектурно-декоративное освещение выключат на таких объектах:

  • Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и монумент Родина-Мать;
  • колокольня Михайловского монастыря;
  • Успенский собор Киево-Печерской Лавры;
  • колокольня Киево-Печерской Лавры;
  • Софийский собор с площадью и колокольней;
  • здание Министерства иностранных дел;
  • Монумент Независимости;
  • флагшток на Майдане Независимости;
  • Пешеходный мост через Днепр и других.

Напомним, что в условиях постоянного сокращения нетронутых природных территорий и усиления последствий изменения климата, задача Часа Земли 2019 – привлечь внимание людей к важности природы и вдохновить их действовать для ее сохранения.

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Тег земля, отключение, электричество, час земли, ДТЭК

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