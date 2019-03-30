Час Земли: люди по всему миру отключат электричество
Акцию поддерживают и потребители, и производители электроэнергии
Отметим, что бережливое использование электроэнергии помогает сохранить окружающую среду. Поэтому акцию поддерживают и потребители, и производители электроэнергии.
"Мы понимаем, что отключение электрической энергии на один час в год – это символическая акция, которая демонстрирует всему миру, что электрическая энергия должна потребляться бережно и разумно. Это действие, которое заставляет всех задуматься над тем, что такое электрическая энергия. Охрана окружающей среды – это одно из основных направлений компании ДТЭК", – рассказала "Сегодня" главный эколог ДТЭК Ирина Вербицкая.
Мы писали о том, что в Киеве сегодня на нескольких объектах на час отключат освещение. Как сообщает пресс-служба КП "Киевгорсвет", в частности, архитектурно-декоративное освещение выключат на таких объектах:
- Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и монумент Родина-Мать;
- колокольня Михайловского монастыря;
- Успенский собор Киево-Печерской Лавры;
- колокольня Киево-Печерской Лавры;
- Софийский собор с площадью и колокольней;
- здание Министерства иностранных дел;
- Монумент Независимости;
- флагшток на Майдане Независимости;
- Пешеходный мост через Днепр и других.
Напомним, что в условиях постоянного сокращения нетронутых природных территорий и усиления последствий изменения климата, задача Часа Земли 2019 – привлечь внимание людей к важности природы и вдохновить их действовать для ее сохранения.
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