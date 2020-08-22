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Часть Украины накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

22 августа, 07:12

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местами синоптики прогнозируют до 30 градусов тепла

В большинстве областей Украины сегодня, 22 августа, будет царить сухая и жаркая погода. Но часть областей, по прогнозам синоптиков, все же накроют дожди и грозы.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, осадков следует ожидать жителям Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей. Также грозы накроют и Крым.

Что касается температуры, то она в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. Еще жарче будет на Закарпатье и Одесской области – там прогреет до 32 градусов тепла.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

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А 18 августа Луцк накрыли сильные дожди, улицы ушли под воду. В Сети появились фото и видео непогоды, которая застала горожан врасплох. На улицах города машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге.

Смотрите видео, как на днях град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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