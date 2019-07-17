Чернобыль – не место развлечений: Госагентство объяснило порядок посещения Зоны

Число посетителей зоны отчуждения за первое полугодие 2019 выросло вдвое

Фото: AFP

По данным государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" (ГП "ЦОТИО"), в течение первого полугодия 2019 году зону отчуждения посетили 40046 человек.

Этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2018 года Зону посетили 20609 человек.

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Самый большой интерес к зоне отчуждения у туристов из Украины – 10171 посетитель, Великобритании – 6998, Польши – 4343, Германии – 3747, США – 2455. Всего в зону отчуждения приезжали туристы из 121 страны.

Стоит заметить, ежегодно количество желающих увидеть зону отчуждения "изнутри" растет. Так, еще в 2014 году Зону посетили лишь 8404 человека, а в 2018-м – 71862.

"Количество людей, посещающих зону отчуждения, растет благодаря большей информированности, интересу к тому, как изменилась флора и фауна благодаря невмешательству человека за эти годы. Но нужно помнить, что Чернобыль – это не зона развлечений, а место катастрофы и режимный объект, который имеет определенные правила посещения. Поэтому прежде чем ехать в зону, необходимо подготовиться и предоставить всю информацию по посетителям заранее, чтобы не создавать дополнительные сложности при пересечении контрольных пунктов", – рассказывает помощник директора ГП "ЦОТИО" Кирилл Гарник.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что зону отчуждения Чернобыльской АЭС начали готовить для туристов . Госагентство по управлению зоной отчуждения будет и в дальнейшем обеспечивать безопасное пребывание в зоне отчуждения туристов.

Также сообщалось, что Чернобыль превращают в туристическую зону . Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

Документ предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. Кроме того, согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а старые – восстановят и модернизируют. В то же время указ обязывает согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет. В случае возникновения оснований для отказа в визите, человек будет узнавать об этом накануне, а не на КПП.

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